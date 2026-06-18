Nancy Nápoles Pacheco es una política mexicana, la cual es conocida por ser la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, lugar de donde es originaria.

Se puede decir que Nancy Nápoles Pacheco ha estado inmersa en todos los eventos alrededor de Tenancingo, Estado de México, desde que nació, hasta el día de hoy.

¿Quién es Nancy Nápoles Pacheco?

Nancy Nápoles Pacheco es una abogada y política mexicana militante del partido Morena.

Es originaria de la comunidad de San Miguel Tecomatlán, y actualmente se desempeña como la presidenta municipal constitucional de Tenancingo para el periodo 2025-2027

Nancy Nápoles Pacheco (Facebook Nancy Nápoles Pacheco)

¿Qué edad tiene Nancy Nápoles Pacheco?

Se sabe que Nancy Nápoles Pacheco tiene 33 años, aunque se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Nancy Nápoles Pacheco?

Aunque documentos previos de Nancy Nápoles Pacheco la señalaban como soltera, las investigaciones recientes de la Fiscalía identifican a José Roberto “N” como su esposo.

Él es señalado, junto con el cuñado de la alcaldesa, como uno de los presuntos organizadores del “falso secuestro” para exigir un rescate millonario y actualmente se encuentra prófugo de la justicia con una orden de aprehensión vigente.

¿Qué signo zodiacal es Nancy Nápoles Pacheco?

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento, no hay detalles de su signo zodiacal.

Nancy Nápoles Pacheco (Facebook Nancy Nápoles Pacheco)

¿Cuántos hijos tiene Nancy Nápoles Pacheco?

No existe mención sobre si Nancy Nápoles Pacheco tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Nancy Nápoles Pacheco?

Nancy Nápoles Pacheco licenciada en Derecho y ha manifestado públicamente ser candidata a obtener el grado de Maestra en Administración Pública.

No obstante, no hay información pública sobre las instituciones en las que realizó sus estudios.

¿En qué ha trabajado Nancy Nápoles Pacheco?

La trayectoria laboral y política de Nancy Nápoles Pacheco incluye los siguientes cargos y actividades.

Entre 2014 y 2017, trabajó como coordinadora de capacitaciones en la consultoría Clonia , especializada en temas de liderazgo político.

, especializada en temas de liderazgo político. Fue diputada local en la LX Legislatura del Estado de México, representando al Distrito 7 con cabecera en Tenancingo.

representando al Distrito 7 con cabecera en Tenancingo. Ha fungido como presidenta del Consejo Político Estatal de Morena en el Estado de México.

en el Estado de México. Tras ganar las elecciones de 2024 con más de 11 mil votos, asumió la presidencia municipal de Tenancingo.