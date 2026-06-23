La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la vinculación a proceso de Karla Valeria y Víctor Manuel, quienes estarían implicados en el autosecuestro de Nancy Nápoles.

“Un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de Tenancingo, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo". Fiscalía General de Justicia del Edomex

Mediante un comunicado, la Fiscalía del Estado de México informó sobre la vinculación de quienes habrían “privado de la libertad” a la alcaldesa de Tenancingo.

Asimismo y tras las investigaciones, ambos operaron en complicidad con Cristian N, también detenido, a quienes familiares de Nancy Nápoles les habrían pagado.

Nancy Nápoles: vinculan a proceso a dos presuntos implicados en autosecuestro (Fiscalía del Estado de México)

Caso Nancy Nápoles: Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en el autosecuestro

En audiencia de este lunes 22 de junio, un juez vinculó a proceso a los hermanos Karla Valeria y Víctor Manuel por el delito de secuestro simulado de Nancy Nápoles.

El juez determinó a su vez la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Asimismo, se dio a conocer que Karla Valeria y Víctor Manuel fueron detenidos en Oaxaca el pasado 11 de junio, lugar al que huyeron tras el supuesto secuestro de Nancy Nápoles.

Uno de los vinculados a proceso fue quien refirió la presunta participación de Nancy Nápoles, ya que señaló a las autoridades que buscaba que su rescate cubriera un desfalco en Tenancingo.

La Fiscalía del Edomex también menciona que Karla Valeria y Víctor Manuel son investigados por el delito de extorsión, aunque no dan informes sobre dicho proceso.

Nancy Nápoles (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Caso Nancy Nápoles: así fue la participación de los vinculados a proceso en autosecuestro

La Fiscalía también explicó los hechos enfocados sólo en la presunta participación en el autosecuestro de Nancy Nápoles de los hoy vinculados a proceso.

Acorde con las autoridades, el vehículo en el que sacaron a Nancy Nápoles de su domicilio era conducido por Karla Valeria, quien también aparentó obligar a la edil a abordar.

Por su parte, el celular de Víctor Manuel fue utilizado por la alcaldesa de Tenancingo para hacer una llamada de auxilio, en la cual pidió a su hermana no informar a la policía.

Sin embargo, Nancy Nápoles habría informado a Karla Valeria y Víctor Manuel que el plan falló al ver movilización y la dejaron en el camino para huir a San José La Noria, Oaxaca.