Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, fue imputada ante la Fiscalía del Estado de México (Edomex) por la presunta participación en su autosecuestro, que tenía el fin de recibir un rescate de 40 millones de pesos.

De acuerdo con la información, la audiencia de Nancy Nápoles se realizó este jueves 9 de julio a puerta cerrada y se solicitó mantener el proceso privado para evitar que las investigaciones se vean afectadas.

Fiscalía del Edomex imputa a Nancy Nápoles por presunto autosecuestro

La Fiscalía de Edomex imputó a Nancy Nápoles, aún alcaldesa de Tenancingo, por su presunta participación en la simulación de su autosecuestro. Esto ocurrió mientras habitantes se manifestaban para exigir su renuncia.

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Los reportes señalan que Nancy Nápoles habría planeado su autosecuestro junto con otras personas con el objetivo de exigir un millonario rescate, que justificaría el supuesto desfalco de las finanzas de Tenancingo.

El Ministerio Público formuló la imputación correspondiente este jueves 9 de julio a puerta cerrada, mientras que la defensa de Nancy Nápoles rechazó las acusaciones y sostuvo que la presidenta municipal es inocente.

Tras la audiencia, será un juez quien determine la situación jurídica de Nancy Nápoles y resuelva si existen elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito que le atribuye la Fiscalía del Edomex.

Por otro lado, la Fiscalía mexiquense ha logrado la vinculación a proceso de tres personas presuntamente relacionadas con el caso y continúan las investigaciones para localizar a dos presuntos implicados más.