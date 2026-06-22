Gerardo de la Maza, alcalde del municipio de El Carmen, Nuevo León, ofreció disculpas públicas tras difundirse un video en el que aparece agrediendo a un mesero en una taquería de San Pedro Garza García.

“Ofrezco una disculpa sincera al personal del restaurante, especialmente a los meseros involucrados” Gerardo de la Maza. Alcalde de El Carmen, Nuevo León.

En un comunicado, Gerardo de la Maza reconoció que su comportamiento no fue el adecuado y aseguró que la reacción se debió a un incidente relacionado con su hija, aunque admitió que ello no justifica la agresión.

Ciudadanos y dirigentes políticos ya presentaron denuncias en contra del alcalde de Movimiento Ciudadano por violencia física y abuso de autoridad.

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Alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, ataca a trabajador de taquería "Focos Amarillos" en San Pedro.

Tras viralización, el edil publicó comunicado reconociendo su error y ofreciendo disculpas al personal del restaurante. pic.twitter.com/NBVYQeZlXg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 22, 2026

Gerardo de la Maza ofrece disculpas tras agresión a mesero

La madrugada del 15 de junio de 2026, Gerardo de la Maza, alcalde del municipio de El Carmen, Nuevo León, acudió junto a su familia, a una taquería que se ubica en la Avenida Vasconcelos.

Un video que captado por una cámara de seguridad, muestra los momentos en los que se puede ver al alcalde agrediendo a un mesero, hecho por el que ya se disculpó.

En su comunicado, Gerardo de la Maza afirmó que sabe que su comportamiento no fue el correcto, pero explicó que todo ocurrió por un hecho que involucró a su hija y ante el que la emoción le ganó

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué” Gerardo de la Maza. Alcalde de El Carmen, Nuevo León.

A pesar de que no explicó qué incidente fue el que causó su molestia y estuvo presuntamente relacionado con su hija, el presidente municipal admitió que lo anterior no justifica la forma en la que se comportó.

En ese sentido, ofreció una disculpa a todo el personal de la taquería, en especial, dijo, a los meseros que fueron víctimas de la agresión, así como al dueño del negocio y a los comensales.

Cabe destacar que en su publicación, insistió en señalar que su actuar fue por un hecho que involucró a su hija, pues dijo que “el amor y la preocupación” lo llevó a “reaccionar de forma equivocada”.

Gerardo de la Maza se disculpa por agredir a mesero (gerardomazav/Instagram)

Gerardo de la Maza fue denunciado por agredir a mesero

Ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León, acudieron el 22 de junio al Congreso estatal para interponer denuncia contra Gerardo de la Maza, por la agresión que cometió contra un mesero.

De forma paralela, Rodolfo Peña Martínez, dirigente del PVEM en El Carmen, anunció que presentará denuncia penal contra Gerardo de la Maza ante la Fiscalía estatal por abuso de autoridad.

La denuncia contra el presidente municipal que incluye violencia física y amenazas, será formalizada en el CODE de Nuevo León, donde se realizarán audiencias iniciales previstas para las próximas semanas.