Mario Delgado Carrillo informó la incorporación de una nueva oferta formativa enfocada en carreras vinculadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el urbanismo y el desarrollo sustentable, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que esta renovación educativa responde a las necesidades del mercado laboral nacional y forma parte de la política educativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

SEP amplía oferta educativa con más de 8 mil nuevos espacios en el Edomex

Mario Delgado destacó que, gracias a la nueva infraestructura educativa, se generaron 8 mil 910 nuevos lugares, mediante la construcción de seis bachilleratos tecnológicos y la reconversión de otros seis planteles, con el respaldo del gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Estas acciones impactan de manera directa en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, fortaleciendo el acceso a la Educación Media Superior en la región oriente del Estado de México.

La nueva oferta académica contempla carreras estratégicas vinculadas a sectores clave como:

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Urbanismo y desarrollo sustentable

Logística

Enfermería

Nanotecnología

Producción digital

Mario Delgado informa avances en infraestructura educativa y nuevas metas para 2026

El secretario de Educación Pública precisó que los nuevos planteles registran avances de entre 78 y 99.98%, con entregas programadas para febrero de 2026.

Detalló que las reconversiones alcanzaron un avance del 100% en Chalco, Chimalhuacán e Ixtapaluca, mientras que Ecatepec presenta un 90%, Chicoloapan 75% y Valle de Chalco 53%, lo que fortalece la capacidad de los servicios educativos.

Asimismo, informó que como parte de los compromisos para 2026 se proyecta una nueva etapa de fortalecimiento de la Educación Media Superior, con la creación de 4 mil 950 nuevos lugares, enfocados en ampliar las oportunidades educativas en la zona oriente del Edomex.

SEP impulsa carreras estratégicas en el Edomex: IA, ciberseguridad y sustentabilidad (Cortesía)

Para el 2026, se contempla la construcción de tres bachilleratos tecnológicos y la habilitación de cinco Ciberbachilleratos, con el objetivo de diversificar la oferta educativa y atender a un mayor número de estudiantes en distintos municipios del Estado de México.

En ese contexto, Mario Delgado afirmó que los resultados alcanzados en 2025 y las metas trazadas para 2026 consolidan una política educativa orientada a la equidad, la modernización de la infraestructura y el acceso efectivo a la Educación Media Superior.