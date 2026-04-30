El sistema de transporte Metrorrey cumple 35 años en medio de una etapa clave para su crecimiento. Durante la conmemoración, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que el estado busca consolidar un modelo de movilidad moderno, eficiente y sostenible.

El mandatario reconoció que el desarrollo del Metro tuvo periodos de rezago debido a decisiones que privilegiaron el uso del automóvil, lo que contribuyó a los problemas de movilidad actuales.

“La ciudad supo escoger, le apostó al nuevo Nuevo León y el nuevo Nuevo León se basa en la movilidad que siempre debimos tener. Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en Metro y que puede llegar al aeropuerto en Metro y eso es Nuevo León, es primer lugar en todo” Samuel García, gobernador de NL

Nuevo León impulsa nuevas líneas de Metrorrey y monorriel

Como parte de esta nueva etapa, autoridades realizaron pruebas en un tren del sistema de monorriel que formará parte de la Línea 6, en la zona de San Nicolás de los Garza. Este proyecto busca ampliar la cobertura del Metro y mejorar la conectividad en la zona metropolitana.

Metrorrey busca consolidarse como el mejor Metro de México. (Cinthya Gonzalez)

El gobernador subrayó que la expansión contempla duplicar la red actual, con el objetivo de garantizar que el sistema continúe creciendo en el futuro y atienda la demanda de millones de usuarios.

Asimismo, destacó que el nuevo modelo de transporte permitirá conectar puntos estratégicos como el aeropuerto, lo que colocaría a la entidad en estándares de movilidad comparables con ciudades de primer nivel.

Seguridad y tecnología del monorriel en el Metro de Monterrey

Especialistas internacionales señalaron que los sistemas de monorriel cuentan con altos estándares de seguridad gracias a su diseño y tecnología. Entre sus ventajas destacan mecanismos automatizados de control, sistemas de respaldo ante fallas y protocolos de evacuación.

Metrorrey busca consolidarse como el mejor Metro de México. (Cinthya Gonzalez)

También se explicó que estas unidades operan bajo monitoreo constante y cumplen con normas internacionales, lo que reduce significativamente riesgos en su operación diaria.

Durante el evento, se presentaron materiales conmemorativos que resaltan la historia del sistema, así como proyectos futuros que buscan fortalecer la movilidad urbana.

Metrorrey busca consolidarse como el mejor Metro de México. (Cinthya Gonzalez)

Funcionarios estatales coincidieron en que el reto principal es consolidar un transporte público eficiente que reduzca tiempos de traslado y mejore la calidad de vida de la población.

Con estos proyectos, el gobierno estatal busca posicionar a Nuevo León como referente nacional en movilidad, apostando por infraestructura moderna y soluciones sustentables.