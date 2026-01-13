Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, conmemoró los 100 años de la educación secundaria en México, al señalar que este centenario reconoce la vocación de maestras y maestros como agentes de transformación, capaces de adaptar los programas educativos a las distintas comunidades del país.

Durante el acto, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) mantiene un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, orientado a educar para la paz, la justicia, la democracia y una vida digna.

Mario Delgado destaca la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Mario Delgado encabezó el primer Maratón por la Lectura del año en la histórica Secundaria No. 2 “Ana María Berlanga”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc y fundada en 1926, donde resaltó la relevancia de este nivel educativo en la formación de millones de adolescentes.

Subrayó que actualmente la educación secundaria llega a todos los rincones del país y atiende a más de 5.6 millones de estudiantes, quienes cuentan con la Beca Universal Rita Cetina, un apoyo mensual que garantiza la continuidad de los estudios y que fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la SEP convocó a las y los estudiantes a leer, compartir la lectura en familia y en comunidad, así como a imaginar futuros posibles desde las aulas. Asimismo, reiteró que el Gobierno de México continuará ampliando espacios educativos y apoyos para evitar el rezago escolar.

Educación secundaria: un siglo como eje de la formación educativa en México

En el marco de la conmemoración, Mario Delgado compartió con estudiantes y docentes un fragmento de “Las batallas en el desierto”, de José Emilio Pacheco, y encabezó la lectura colectiva del poema “Somos”, de Ruperta Bautista, originalmente escrito en lengua tsotsil.

Asimismo, Rodrigo Coronel, en representación de la coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), Gisela Salinas Sánchez, presentó el sitio estrategianacionaldelectura.sep.gob.mx, donde las comunidades educativas pueden acceder a materiales, antologías de los Maratones por la Lectura, recomendaciones literarias, videos y el calendario de próximos eventos.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, recordó que la educación secundaria nació en 1926 para ampliar el acceso educativo más allá de la primaria y responder a las necesidades de adolescentes de entre 12 y 15 años, permitiendo que hijas e hijos de campesinos, obreros y trabajadores continuaran sus estudios.

Destacó que este nivel educativo fue pionero en la convivencia entre niñas y niños y en el impulso de una educación inclusiva, al reconocer el legado de maestras emblemáticas como Ana María Berlanga, Palma Guillén y Soledad Anaya Solórzano, quienes sentaron las bases pedagógicas de la secundaria en México.

Al evento asistieron el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez; el director general de Operación de Servicios Educativos de la AEFCM, Mario Chávez Campos; la directora del plantel, Martha Guadalupe Morales Fernández; la escritora Susana Bautista, y la alumna Renata Hernández Hernández, en representación de la comunidad escolar.