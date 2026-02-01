Durante la madrugada del sábado 31 de enero, dos mujeres fueron asesinadas al interior de su domicilio en la ciudad de Colima, quienes fueron identificadas como tía y prima de Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas mujeres fueron atacadas por un grupo de hombres armados mientras se encontraban en su vivienda, ubicada en la colonia Placetas Estadio, en la capital del estado de Colima.

Autoridades locales informaron posteriormente que tres presuntos criminales relacionados con este doble homicidio fueron abatidos tras un enfrentamiento armado.

Secretario de la SEP exige justicia por el asesinato de su tía “Queña” y su prima

A través de sus redes sociales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reaccionó al asesinato de su tía y prima, expresando su profunda consternación, indignación y tristeza por el crimen.

En su mensaje, el funcionario calificó el hecho como un “brutal asesinato” y recordó con cariño a su tía Eugenia Delgado, conocida por la familia como “tía Queña”, así como a su prima Sheila, destacando su dedicación al trabajo con la venta de comida y pasteles.

Mario Delgado evocó recuerdos de su infancia y compartió cómo su tía fue una figura importante en su vida:

“Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla” Mario Delgado, titular de la SEP

Asimismo, el titular de la SEP envió un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares, a su vez aseguró que confía en que el caso será esclarecido y que habrá justicia.

“Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros de que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD” Mario Delgado, titular de la SEP

Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel… — Mario Delgado (@mario_delgado) February 1, 2026

Abaten a tres presuntos criminales tras el asesinato de familiares de Mario Delgado

Las autoridades de Colima informaron mediante un comunicado que tres presuntos responsables del asesinato de la tía y prima de Mario Delgado fueron abatidos durante un enfrentamiento armado con fuerzas de seguridad.

Como saldo del intercambio de disparos, un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultó herido por impacto de arma de fuego.

Tras el reporte del crimen, elementos de la FGE acudieron al lugar para el levantamiento de la escena, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las indagatorias correspondientes.

Las autoridades detallaron que en la investigación participaron corporaciones estatales y federales, y que gracias al seguimiento a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i Colima) se logró identificar el vehículo utilizado en el ataque, así como a algunos de los presuntos responsables.

Localizan vehículo y se registra enfrentamiento armado en Villa de Álvarez tras asesinato de familiares de Mario Delgado

Derivado del operativo de búsqueda, las autoridades localizaron un vehículo color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, estacionado afuera de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

Al aproximarse al lugar, los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres presuntos criminales fueron abatidos.

Investigarán asesinato de la tía y prima de Mario Delgado como feminicidio

Finalmente, las autoridades de Colima informaron que el asesinato de las dos mujeres será investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a los principios de perspectiva de género, como lo establece la ley en casos de homicidio de mujeres.