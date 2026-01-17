Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, en coordinación con el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron un nuevo impulso a la educación pública con la primera entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación superior que beneficiará a más de 44 mil jóvenes en la entidad.

Esta estrategia forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de atender las causas sociales de la desigualdad mediante el fortalecimiento de la educación, la inclusión y el bienestar social.

Beca Gertrudis Bocanegra se convierte en un apoyo único en el país

Además de este nuevo apoyo para universitarios, las autoridades informaron que el número total de beneficiarios de programas de becas en el estado se duplicará, al pasar de 478 mil 61 a más de 827 mil estudiantes, desde nivel primaria hasta universidad.

Durante su mensaje, Mario Delgado explicó que la Beca Gertrudis Bocanegra otorgará mil 900 pesos bimestrales, recursos que podrán destinarse principalmente a gastos de transporte y necesidades escolares, destacando que es un esquema sin precedentes a nivel nacional.

Este nuevo programa se suma a un sistema integral de becas que acompañará a niñas, niños y jóvenes durante 17 años consecutivos, iniciando con la Beca Universal Rita Cetina en educación básica, continuando en media superior y concluyendo con el apoyo en nivel universitario.

Michoacán crea más espacios educativos

Durante el evento, el titular de la SEP señaló que Michoacán creará 30 mil nuevos espacios en preparatoria, gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos y la apertura de 60 Ciberbachilleratos, además de 50 mil nuevos lugares en educación superior.

Estas acciones buscan revertir el rezago histórico en infraestructura educativa y garantizar el acceso a la educación media y superior para miles de jóvenes.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Michoacán se convierte en el primer estado del país en garantizar becas educativas en todos los niveles escolares, lo que permitirá reducir la deserción y apoyar la permanencia estudiantil.

Finalmente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que la dispersión de la Beca Gertrudis Bocanegra iniciará el 3 de febrero, con una inversión adicional de 418 millones de pesos, beneficiando directamente a estudiantes universitarios de todo el estado.