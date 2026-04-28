Durante la conferencia de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró que el narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en el municipio de Morelos, Chihuahua, no es el más grande hallado en el país, contrariamente a lo que afirmaron autoridades estatales.

“En lo que se refiere al tema de los laboratorios, para determinar su capacidad de producción, se toma en cuenta el número de reactores que tiene los laboratorios. Todos estos laboratorios de metanfetaminas, todos los que se han asegurado por parte del ejército, la Guardia Nacional, tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tienen una cantidad mayor a los 12 reactivos que es el que tenía el laboratorio en Chihuahua.” General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA)

El General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) precisó que, si bien se trata de una instalación importante por su capacidad de producción de metanfetaminas, existen antecedentes de narcolaboratorios con mayor escala en otras entidades de México.

Sedena corrige versión de “mega laboratorio” en Chihuahua

En el apartado de preguntas y respuestas, funcionarios de la Sedena detallaron que el operativo en Chihuahua fue resultado de una investigación coordinada con la Fiscalía de Chihuahua y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

“El más grande es uno que en el 2023, en diciembre de 2023 se aseguró en Alamos, Sonora on 56 reactores y de ahí van hasta los 12 pero hay 64 más grandes que el de Chihuahua.” General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA)

En ella, se localizaron varios narcolaboratorios clandestinos en la sierra de Chihuahua, donde se procesaban drogas sintéticas, pero rechazaron la calificación de “el más grande de la historia” que había circulado previamente.

La Sedena destacó el trabajo conjunto de las fuerzas armadas para destruir las instalaciones y evitar su reactivación, sin dar cifras exactas de capacidad productiva para no revelar información estratégica.

Este desmentido ocurre tras las declaraciones del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien había calificado el hallazgo como uno de los más relevantes en años recientes.

“Es un laboratorio muy grande, quizás de los más grandes hallazgos que se hayan realizado por la autoridad en la historia del país” César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua

La Sedena mantiene su postura de no exagerar los resultados y enfocarse en el impacto real contra las estructuras del crimen organizado.

Las autoridades federales continuarán con operativos en la región para desarticular por completo las redes de producción de fentanilo y metanfetaminas en el Triángulo Dorado.