Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) registra avances sostenidos en indicadores clave como permanencia escolar, eficiencia terminal y aprovechamiento académico.

El funcionario federal señaló que estos resultados son producto de una estrategia integral orientada a fortalecer la trayectoria formativa de las y los estudiantes de Educación Media Superior, mediante políticas centradas en la formación integral y el acompañamiento académico.

Mario Delgado y Rodrigo Rojas Navarrete analizan avances del Conalep

Mario Delgado sostuvo una reunión de trabajo con Rodrigo Rojas Navarrete, director general del Conalep, en la que revisaron los avances alcanzados y los retos para consolidar a la institución durante 2026.

En el encuentro, el titular de la SEP subrayó que, en el marco del Sistema de Bachillerato Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Conalep ha fortalecido una política educativa centrada en el sentido de pertenencia institucional, lo que ha permitido mejorar el desempeño escolar y ampliar las oportunidades educativas para las juventudes.

Actualmente, el Conalep brinda formación en 67 carreras técnicas a 324 mil 335 estudiantes, atendidos por 14 mil 840 docentes en 313 planteles distribuidos en todo el país.

Además, recordó que en 2025 la Beca Universal Benito Juárez apoyó a 4 millones 94 mil 419 estudiantes de bachillerato, con una inversión de 40 mil 131 millones de pesos.

Mario Delgado destaca actualización de la oferta educativa del Conalep

El titular de la SEP resaltó que la implementación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) ha sido un eje fundamental para homologar aprendizajes, promover trayectorias educativas flexibles y fortalecer habilidades socioemocionales y pensamiento crítico, lo que ha contribuido a mejores resultados académicos en el subsistema.

Asimismo, destacó la actualización permanente de la oferta educativa, así como la incorporación de nuevas formaciones técnicas alineadas a sectores estratégicos y a las demandas del desarrollo productivo del país, lo que incrementa la pertinencia de los estudios y fortalece la vinculación con el mercado laboral.

Mario Delgado Carrillo también señaló que la incorporación de laboratorios virtuales, el fortalecimiento de la orientación educativa y las estrategias de nivelación académica han ampliado el acceso a entornos de aprendizaje innovadores y mejorado el aprovechamiento escolar.

A ello se suma el impacto de programas federales como La Escuela es Nuestra (LEEN), la estrategia Escuelas Libres de Violencia y la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, que fortalecen las condiciones materiales, el bienestar y la permanencia estudiantil.

Conalep reporta mejoras en indicadores educativos al cierre de 2025

Por su parte, Rodrigo Rojas Navarrete afirmó que el Conalep avanza de manera sostenida en el fortalecimiento de la permanencia y el logro educativo, con avances relevantes al cierre de 2025, entre los que destacan:

Reducción de la tasa de desafiliación escolar

Incremento en la eficiencia terminal

Disminución del índice de reprobación

Con base en cifras nacionales, detalló que la matrícula pasó de 307 mil 859 estudiantes en 2018 a 324 mil 335 en 2025. Además, la tasa de desafiliación se redujo de 16.3% a 12.9%, lo que representa más de 8 mil estudiantes que permanecen en las aulas.

En cuanto a la eficiencia terminal, esta aumentó de 50.18% en 2018 a 62.57% en 2025, lo que se traduce en más de 17 mil egresadas y egresados adicionales que concluyen oportunamente su formación técnica profesional.

Finalmente, se destacó que estos resultados consolidan un modelo de educación media superior más equitativo, con mayores oportunidades de permanencia y conclusión de estudios, al tiempo que refrendan el compromiso con una educación pública, gratuita y de calidad, orientada a atender las causas académicas, pedagógicas y socioemocionales que inciden en el abandono escolar.