Tayron Paredes Gamboa, de origen venezolano, desapareció el pasado 19 de septiembre en el Estado de México y, aunque se le había relacionado con B-King y Regio Clown, no tienen ningún nexo.

Así lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum desde su mañanera el 24 de septiembre, quién resaltó que la actualización del caso corresponde al gabinete de Seguridad.

Por su parte, Daniela Paredes, hermana de Tayron, resaltó en entrevista para Azucena Uresti que su hermano no tiene ninguna relación con la música o los colombianos localizados muertos el pasado 17 de septiembre.

Claudia Sheinbaum resalta que “no hay nexo” entre Tayron Paredes, B-King y Regio Clown

A pregunta expresa sobre la desaparición del venezolano Tayron Paredes Gamboa, la presidenta resaltó que no hay nexo con:

Desde la mañanera aclaró que “no parece” que exista un nexo entre los artistas muertos y el venezolano desaparecido; sin embargo, aclaró que será el gabinete de seguridad quien trate el tema.

“No parece (que tengan nexos) pero que informe el gabinete de seguridad en este caso”, señaló la mandataria.

Esto se suma a las declaraciones de la hermana de Tayron, Daniela Paredes, quien resaltó que su hermano no es músico ni DJ y llamó a los medios a no difundir información falsa.

“Mi hermano no es músico, no es DJ, mi hermano no tiene nada que ver con temas de música. Este, él era él era delivery, trabajaba de delivery haciendo una encomienda... quiero desvincular a Tayron Paredes de la información errónea que se está dando en las redes sociales. Él no es DJ, mi hermano, a lo único que se ha dedicado desde pequeño es al deporte, es futbolista” Daniela Paredes

Tayron Paredes Gamboa llegó a México buscando sueño americano; “mi hermano sigue vivo”, asegura Daniela Paredes

Por su parte, Daniela Paredes, hermana de Tayron Paredes Gamboa, aseguró que su familia tiene fe en que su hermano sigue vivo y desmintió que exista un cuerpo para reconocer.

“No hay cuerpo reconocido. Mi hermano sigue vivo, porque somos una familia agarrada de la mano de Dios. Mi hermano sigue vivo. sigue vivo. Tenemos fe, tenemos esperanza” Daniela Paredes

Asimismo, recordó que Tayron llegó a México con la intención de cumplir el “sueño americano” pero se tuvo que quedar; en un año viviendo en México, tuvo diversos empleos.

“Mi hermano viajó a México con la ilusión del sueño americano. Solo que a mitad de camino las cosas no salieron como esperaba” Daniela Paredes

De acuerdo con Daniela, Tayron Paredes Gamboa trabajaba como repartidor de Didi; el 19 de septiembre, día de la desaparición, compartió que llegó a un terreno baldío en una de las entregas; fue el último día que se supo de él.

Asimismo, recordó que Tayron tiene un hijo que se encuentra en Venezuela y que “todos los días pregunta por él; hizo un llamado a quien lo renga privado de su libertad en pensar en la familia que lo está esperando.