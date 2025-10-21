A poco más de un mes de la desaparición de Tayron Paredes en el Estado de México, su hermana Daniela pide a las autoridades que no abandonen el caso.

“Los oficiales, el comandante...tienen días que no me responden”, acusa la hermana de Tayron Paredes y enseguida dice haberse enterado que hace unos días encontraron un cuerpo .

Una periodista la contactó para preguntar si había información nueva sobre Tayron Paredes, por lo que al escuchar la negativa, le informó sobre lo que hizo uno de sus colegas.

Le compartió una publicación que aseguraba que encontraron un cuerpo sin vida cerca del lugar donde desapareció el joven venezolano, en Huehuetoca.

Enseguida llamó a las autoridades, a quienes tras insistirles por mucho tiempo, le respondieron el teléfono.

No obstante, las noticias no eran malas ni buenas.

¿Quién es Tayron Paredes Gamboa? (Redes sociales)

El comandante Marcos García, confirmó haber encontrado un cuerpo al cual le realizarán una prueba de ADN, cuyos resultados podrían tardar entre uno o dos meses .

Por lo que mediante un enlace telefónico con la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula, aclara que aún se desconoce el paradero de Tayron Paredes, de 27 años de edad.

🔴“Un mes donde no sabemos nada, un mes donde seguimos sin información”: Daniela, hermana de Tayron Paredes, venezolano desaparecido, pide atención de las autoridades del #Edomex, @FiscaliaEdomex @delfinagomeza



➡️“No abandonen el caso, que mi hermano no se convierta en uno más… pic.twitter.com/AmtmTfVD0f — Azucena Uresti (@azucenau) October 21, 2025

Hermana de Tayron Paredes pide que no abandonen el caso

Al darse cuenta que podrían pasar dos meses más sin saber de su hermano Tayron Paredes, Daniela pidió al comandante Marcos García, de edad desconocida, que consulte su ficha de búsqueda ya que ahí están descritas sus señas particulares.

Así como solicitó darle acceso al cuerpo a su cuñada, quien durante los primeros días de la desaparición fue llamada por la Fiscalía para reconocer un cuerpo que no era el de Tayron Paredes.

Sin embargo, el comandante a cargo se negó en esta ocasión, por lo que frustrada y molesta se pregunta el porqué.

Las preguntas le siguen surgiendo: ¿Por qué no llamaron a declarar al dueño de Didi? Empresa para la que trabajaba Tayron Paredes.

Debido a la falta de información y de empatía de las autoridades, pide que no abandonen el caso de su hermano.