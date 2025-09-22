A casi una semana de su desaparición en CDMX, se reporta que encontraron muertos a B-King y Regio Clown, los DJs colombianos que fueron vistos por última vez en Polanco.

La información emitida por el periodista Antonio Nieto, refirió que los cuerpos de los hombres de 31 y 35 años de edad, fueron localizados desmembrados en el Estado de México.

De la misma forma, se apunta que los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clown, vistos por últimas vez el pasado 16 de septiembre, fueron localizados junto a un presunto narcomensaje.

En específico, el reporte del periodista establece que se trata de un mensaje que fue firmado por el grupo criminal de La Familia Michoacana.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna autoridad o funcionario ha emitido información oficial sobre el hallazgo de los restos sin vida de los Djs colombianos que estaban desaparecidos.

Nota en desarrollo. En breve más información.