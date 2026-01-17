La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Tayron Paredes, repartidor por aplicación que se encontraba desaparecido desde septiembre de 2025, fue localizado sin vida en el municipio de Coyotepec.

Según información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de México (Edomex) es la entidad federativa con más personas desaparecidas en 2025 con 14 mil 760 casos.

Tayron Paredes, repartidor originario de Venezuela, fue encontrado muerto en el Edomex

El viernes 16 de enero de 2026, autoridades del Edomex dieron a conocer que Tayron Paredes Gamboa, repartidor por aplicación originario de Caracas, Venezuela, fue encontrado muerto en Coyotepec.

Tayron Paredes fue visto por última vez el 19 de septiembre de 2025 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex, cuando salió a realizar una entrega hacia Huehuetoca.

Las autoridades no brindaron mayor información acerca del hallazgo del cuerpo, ni si este caso está relacionado con alguna organización criminal en específico que pueda estar operando en el Edomex.

Se espera contar con más detalles del caso Tayron Paredes conforme se lleve a cabo el avance en las investigaciones por parte de la propia Fiscalía estatal.

¿Quién es Tayron Paredes Gamboa? (Redes sociales)

Cabe recordar que autoridades federales señalaron desde 2025 que la desaparición del venezolano Tayron Paredes no estaba relacionada de ninguna manera con:

Ambos músicos colombianos que fueron secuestrados y asesinados en septiembre de 2025 luego de salir de un gimnasio en Polanco, en la CDMX.