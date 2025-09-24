En medio de la angustia por la desaparición de Tayron Paredes Gamboa, un joven venezolano de 27 años desaparecido en Estado de México, su hermana Daniela Paredes ha salido a desmentir información errónea que circulaba en redes sociales y ha hecho un llamado desesperado para encontrarlo.

La familia pide aclarar que el caso de Tayron es “completamente ajeno al tema de los colombianos” asesinados recientemente y que él no es músico ni DJ.

Tayron Paredes Gamboa quería llegar a Estados Unidos, pero se quedó en México

Daniela Paredes explicó a Azucena Uresti que su hermano llegó a México hace aproximadamente un año con la intención de cruzar a Estados Unidos, persiguiendo el “sueño americano”.

Sin embargo, sus planes no se concretaron y decidió quedarse en México para trabajar honradamente.

Lejos de la vida artística que se le atribuyó erróneamente, Tayron se dedicó a diversos oficios para salir adelante, trabajando en autolavados y carnicerías.

Al momento de su desaparición en el Estado de México, se desempeñaba como repartidor (delivery). Su hermana enfatizó que desde pequeño, su única dedicación además del trabajo ha sido el deporte, siendo un apasionado futbolista.

Tayron Paredes Gamboa habló con su novia antes de desaparecer en Huehuetoca, Estado de México

La última vez que se tuvo contacto con Tayron Paredes fue el viernes 19 de septiembre. Ese día, mientras realizaba una entrega, se comunicó con su novia desde un terreno baldío en Huehuetoca, Estado de México.

A las 3:37 de la tarde, envió un mensaje expresando su desconfianza por el lugar: “estoy que me devuelvo”, escribió junto a una foto del sitio, descrito como “puro monte”.

Minutos después de confirmar que lo tenían esperando, se perdió todo contacto con él. Su última ubicación conocida fue en Huehuetoca, aunque la ficha de búsqueda se emitió en Cuautitlán Izcalli.

¿Quién es Tayron Paredes Gamboa? (Redes sociales)

Con la voz entrecortada, Daniela Paredes hizo un emotivo llamado a quienes pudieran tener a su hermano, pidiéndoles que piensen en el dolor de su familia.

“Ruego a Dios que les toque su corazón y nos devuelvan a mi hermano sano y vivo. Piensen en una madre que no duerme, no descansa y no descansará hasta tener a su hijo con ella” Daniela, hermana de Tyron Paredes Gamboa

Asimismo, confirmó que la familia ha sido víctima de “muchísimo” chantaje y extorsiones desde la desaparición de Tayron. No obstante, aclaró que ninguna de las llamadas recibidas ha proporcionado pruebas reales de que los extorsionadores realmente lo tengan en su poder.

Finalmente, Daniela desmintió categóricamente que se haya encontrado el cuerpo de su hermano, calificando esa información como falsa y reafirmando su fe: “mi hermano sigue vivo”.

Agradeció a las autoridades mexicanas y a los medios de comunicación por el seguimiento del caso, el cual, aseguró, ya se encuentra en proceso y “bastante adelantado” en la fiscalía.