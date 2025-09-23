El músico venezolano, Tayron Paredes Gamboa, desapareció en el Edomex; aquí los detalles.

Después de la desaparición de B King y Regio Clown, la Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha para encontrar a Tayron Paredes.

Reportan que Tayron Paredes Gamboa, músico venezolano, desapareció en el Edomex

En redes sociales se difundió que Tayron Paredes Gamboa, músico venezolano, desapareció en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Nacional de Búsqueda, la última vez que se vio a Tayron Paredes fue el pasado viernes 19 de septiembre.