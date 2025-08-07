Adidas se pirateó los huaraches oaxaqueños de Villa Hidalgo Yalálag y Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno de Claudia Sheinbaum, rechazó la apropiación cultural de la marca y del diseñador Willy Chavarría en la creación de su modelo “Oaxaca Slip On”.

La Secretaría de Cultura del gobierno de México dijo que ese tipo de acciones atentan contra las comunidades, particularmente el municipio zapoteco de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, de donde son originarios los huaraches pirateados.

Claudia Curiel de Icaza destacó que ni el diseñador Willy Chavarría ni la marca Adidas pidieron permiso a la comunidad ni mucho menos trabajaron en conjunto en ese proyecto.

Cabe recordar que en el pasado Willy Chavarría estuvo en polémica por supuestamente glorificar a las pandillas, aunque muchos más lo vieron como una crítica a la mega cárcel Cecot de Nayib Bukele en El Salvador y la ausencia de respeto a los derechos humanos.

“Desde la Secretaría de Cultura manifestamos nuestro rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, quienes, sin contar con la autorización de la comunidad hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag para su colección Oaxaca Slip On” Claudia Curiel de Icaza. Secretaria de Cultura

La Secretaria de Cultura del gobierno de México dijo respaldar los posicionamientos del Gobierno de Oaxaca y de su Secretaría de Cultura, quienes exigieron dejar de vender los Oaxaca Slip On, reparar el daño y reconocer la autoría original.

Claudia Curiel de Icaza dijo que desde el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) van a trabajar con el gobierno del estado de Oaxaca para las acciones que deban emprender, entre las que ya se confirmó denuncia contra Adidas por piratear los huaraches oaxaqueños.

Adidas se piratea huaraches oaxaqueños: Gobernador Salomón Jara confirma denuncia

Adidas se pirateó huaraches oaxaqueños y ante ello, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también anunció que han tomado cartas en el asunto y ya hay acompañamiento jurídico a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.

Específicamente confirmo que habrá una denuncia contra Adidas por piratear los huaraches oaxaqueños sin permiso y para beneficio comercial propio, ante lo cual dijo que la historia y cultura no son una mercancía.

“Ya conversamos con las autoridades de Villa Hidalgo Yalálag y platicamos sobre las acciones que habremos de tomar para denunciar a la compañía Adidas por haber copiado sus huaraches tradicionales sin pedirle permiso ni darle crédito a sus verdaderos creados. Esto no solo es un diseño, se trata de la cultura, historia e identidad del pueblo zapoteco… y no permitiremos que sea tomada como una mercancía” Salomón Jara. Gobernador Oaxaca

El gobernador también exigió el retiro para venta de este modelo, se repare el daño y que Adidas reconozca públicamente el origen del diseño.

Adidas se piratea huaraches oaxaqueños: exigen frenar la venta, reparar el daño y reconocer autoría original

Previamente, la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca (Seculta) mostró su rechazo a lo que señaló como apropiación cultural de la marca Adidas y su diseñador Willy Chavarría, por usar sin autorización los huaraches oaxaqueños como base estética sin consentimiento de la comunidad y para fines comerciales.

La dependencia señaló que ello constituye una violación a los derechos colectivos de los pueblos originarios y transgrede la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural y de los Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afroamericanas .

Por ello resaltó que “la cultura de los pueblos y comunidades originarios no es un recurso disponible para ser explotado sin respeto ni reciprocidad ”.

Además, acusó que el acto invisibiliza a los creadores de patrimonio cultural y reproduce dinámicas históricas de despojo.

Ante la situación, el gobierno de Oaxaca enlisto tres exigencias:

Suspensión inmediata de la comercialización del modelo Oaxaca Slip On

Diálogo para la reparación de agravios a la comunidad Yalálag

Reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados

La Seculta dijo que su posicionamiento pretende corregir una injusticia histórica a través del empoderamiento de grupos y comunidades que han sido objeto de discriminación, marginación y explotación.

Además, el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Cultura, dijo que tienen el compromiso de seguir defendiendo el patrimonio vivo de los pueblos de Oaxaca.