Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense luego de los señalamientos de haber realizado un auto secuestro.

“De ser la víctima ahora yo soy la que formuló este delito… soy una mujer de valores y principios… lo acuso como una persecución política… violencia política de género en su máxima expresión… yo fui privada de mi libertad la noche del domingo 31 de mayo afuera de mi domicilio… por la última versión que emite la Fiscalía… estoy siendo investigada por este supuesto delito (auto secuestro)… es político, definitivamente la manera en que giró todo…” Nancy Nápoles. Alcaldesa Tenancingo

Ante ello, aseguró en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que sí fue secuestrada y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer su caso.

Nancy Nápoles dijo que pasó de ser víctima a ser señalada de haber inventado su secuestro, del cual aseguró logró escapar tras poco más de una hora.

Nancy Nápoles niega desfalco de 40 mdp en Tenancingo

Nancy Nápoles denunció que la historia del supuesto desfalco de 40 millones de pesos en Tennancingo, municipio del Estado de México, es otra noticia falsa en su contra.

En ese sentido, negó que exista un desfalco y aseguró que el dinero está en el municipio. También confirmó que que le pidieron 40 millones de pesos como rescate, no se pagó nada.

“No existe ningún tipo de desfalco… el dinero está en el municipio” Nancy Nápoles. Alcaldesa Tenancingo

Nancy Nápoles pide a FGR atraer su caso por violencia de género

Nancy Nápoles insistió que la FGR atraiga su caso debido a que ahora la responsabilizan de un auto secuestro.

Sobre su esposo, dijo que ha declarado al igual que ella cuando se los han solicitado y negó que este prófugo. Reveló que quien sí está prófugo es quien fuera pareja de su hermana.

Sobre la suspensión de sus derechos políticos por parte de Morena, dijo que habló con Ariadna Montiel pero hasta ahora no le ha llegado una confirmación de la suspensión.