Nancy Nápoles solicita auditorías tras acusaciones de presunto desfalco

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, presentó ante el Cabildo su solicitud de realización de auditorías, tras las acusaciones en su contra por un presunto desfalco millonario.

Por unanimidad, su solicitud fue aprobada para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice auditorías, revisiones y verificaciones para evaluar la transparencia de los gastos de Tenancingo.

Hoy presenté ante el Cabildo un punto de acuerdo para solicitar formalmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la realización de auditorías, revisiones, verificaciones y demás actos de fiscalización Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo

Asimismo, indicó que propuso solicitar una auditoría financiera integral al Ayuntamiento de Tenancingo para que la autoridad competente revise y valide el correcto ejercicio de los recursos públicos municipales.

La investigación será clave para determinar si Nancy Nápoles fingió su secuestro el 31 de mayo de 2026, cuando se gastaron 40 millones de pesos para, presuntamente, pagar su rescate.

Nancy Nápoles Pacheco (Facebook Nancy Nápoles Pacheco)

“Tenancinguenses merecen tener la certeza”: Nancy Nápolés tras someterse a investigación del OSFEM

En su mensaje, la presidenta municipal Nancy Nápoles dijo estar convencida de que, cuando se trabaja con “honestidad y responsabilidad”, la rendición de cuentas debe ser un compromiso permanente.

Estoy convencida de que cuando se trabaja con responsabilidad, honestidad y de cara a la ciudadanía, la rendición de cuentas no debe verse como una obligación, sino como un compromiso permanente Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo

Nancy Nápoles dijo que por esa razón impulsó esta acción con plena apertura y disposición, porque “los tenancinguenses merecen tener la certeza de que los recursos públicos se administran con transparencia”.

Como parte de la petición, la OSFEM tendrá la facultad de investigar las situaciones que considere pertinentes respecto de los ejercicios fiscales 2025 y del primer semestre de 2026.

Nancy Nápoles solicita auditorías tras acusaciones de presunto desfalco (Especial)

OSFEM ya investigaba irregularidades en Tenancingo

A raíz de la polémica por el presunto desfalco millonario de Nancy Nápoles, destacó que el OSFEM ya investigaba posibles irregularidades en el municipio de Tenancingo.

Los dos procesos correspondientes son: