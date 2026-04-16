Activistas han solicitado la separación de la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, tras confirmar el sacrificio de 10 mil perros durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México.

Están generando violencia en mi contra. Linkearon mis redes oficiales. Linkearon mis correos electrónicos oficiales, en los cuales, he recibido una cantidad impresionante de amenazas, en donde, yo señalo: Si algo me pasa, ahora vamos a ir contra los animalistas Mariela Gutiérrez. Senadora de Morena

La legisladora de 54 años de edad defendió el sacrificio de 10 mil perros asegurando que se realizaron conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-33 y denunció haber recibido amenazas.

Además, Gutiérrez justificó que la mayoría de los animales estaban enfermos, viejos o abandonados, aunque reconoció que el tema ha generado un fuerte debate político y social.

Mariela Gutiérrez admite sacrificio de 10 mil perros

Mariela Gutiérrez reconoció el sacrificio de 10 mil perros durante los seis años que estuvo a cargo de la presidencia municipal de Tecámac.

Mariela Gutiérrez justifica su muerte técnica y administrativamente, asegurando que la mayoría de estos seres tenían condiciones deplorables, por lo que se tomó la decisión conforme a la ley, específicamente a la NOM 33.

7 mil 300 perros fueron entregados por sus dueños, argumentando que estaban enfermos, viejos, desahuciados e incluso abandonados

700 fueron recogidos por perreras y no reclamados

Otros fueron sacrificados por causas diversas.

Reiterando que se les ayudó a “bien morir”, la funcionaria expuso que para un animal no es fácil vivir en situación de calle o de maltrato.

En contraparte, señaló que personas fueron atacadas por perros ferales, y que algunos dueños pedían que se llevarán a sus animales por violentos.

“Este es un problema nacional, no es privativo de Tecámac, no de algún estado o municipio en particular”, puntualizó. Mariela Gutiérrez. Senadora de Morena

Mariela Gutiérrez admite que ordenó sacrificar miles de perros en Tecámac (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Con el objetivo de minimizar el daño a su imagen, informó que, además del sacrifico, se realizaron acciones a favor de estos seres sintientes.