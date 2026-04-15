Mariela Gutiérrez, senadora integrante de la bancada de Morena, admitió que durante su gobierno en el municipio de Tecámac, Estado de México, ordenó un sacrificio masivo de peros.

“-Es público, en 2019 fueron 70 y así, 126 (...)” -Diga cuántos -10 mil" Conferencia de prensa de Mariela Gutiérrez

Sin embargo, Mariela Gutiérrez Escalante defendió sus acciones al aseverar que todos los sacrificios que se ejecutaron bajo su gobierno, se realizaron conforme a la ley y regulaciones oficiales.

Mariela Gutiérrez admite que ordenó sacrificar miles de perros en Tecámac

La activista Zyanya Polastr reveló un video en el que se exhibe a la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, discutiendo con personal de la Propaem por el sacrificio masivo de animales.

En la grabación se escucha a la ex alcaldesa de Tecámac señalar que durante su gobierno, ordenó matar a miles de perros, por lo que ofreció una conferencia de prensa para fijar su postura.

Desde la Cámara de Senadores, Mariela Gutiérrez fue cuestionada sobre la cantidad de animales que ordenó sacrificar y admitió que durante los 6 años de su gobierno habrían muerto unos 10 mil.

SENADORA DE MORENA RECONOCE QUE SACRIFICÓ MILES DE PERROS.



Es de un cinismo absoluto.



La senadora Mariela Gutiérrez admite que, siendo alcaldesa de Tecámac, ordenó la ejecución masiva de animales.



Mientras ella se escuda en "la norma", no sabe ni de lo que se habla, es una… pic.twitter.com/0Oqq4ZT3Y8 — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐨 (@Alberto_Rubio) April 15, 2026

Sin embargo, la ex alcaldesa de Tecámac aseveró que las órdenes que emitió para proceder con el sacrificio masivo de perros, se realizaron con estricto apego a la ley.

Incluso, la legisladora federal resaltó que el tema nunca se ocultó, pues fue parte de sus informes de gobierno, en los que indicó, se reportaron con puntualidad las acciones en la materia.

Mariela Gutiérrez defiende órdenes de sacrificar animales en Tecámac

Luego de admitir que ordenó un sacrificio masivo de animales durante su paso como alcaldesa de Tecámac, la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez defendió sus acciones.

Una vez que dijo que habrían sido 10 mil los perros sacrificados, sostuvo que ninguna de esas muertes se ejecutó de manera irregular, pues dijo que todas se hicieron conforme a la ley.

“Aclarando, los perritos que fueron (sacrificados) fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establece y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado en expedientes del centro de bienestar animal durante mi mandato, habían mordido, habían violentado a la gente (sic)” Mariela Gutiérrez

Al intentar explicar el tema, Mariela Gutiérrez indicó que los sacrificios se hicieron conforme a las normas oficiales mexicanas, pues afirmó que se habían registrado ataques contra personas.

De la misma forma, refirió que en algunos otros casos, se procedió con los sacrificios de los animales callejeros porque presentaban enfermedades e incluso ya estaban en desahucio.