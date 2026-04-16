Zyanya Polastri dirige carta a Laura Itzel Castillo por caso de Mariela Gutiérrez

Ante el caso de Mariela Gutiérrez y el sacrificio de miles de animales en Tecámac, la activista Zyanya Polastri turnó una carta a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

“Le pido, que separe a la Senadora de la Secretaria de la Mesa Directiva para que inicie su proceso que la llevara hasta la justicia” Zyanya Polastri

En la misiva, Zyanya Polastri resaltó que la propia Mariela Gutiérrez admitió haber ordenado sacrificar 10 mil perros, por lo que pidió retirarla de la Secretaria de la Mesa Directiva.

Incluso, señaló que por las órdenes que emitió siendo alcaldesa de Tecámac, la senadora de la fracción parlamentaria de Morena tendría que hacer frente a la justicia.

Zyanya Polastri pide a Laura Itzel Castillo remover a Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva (Freedom Souls - Kids & Paws/Facebook)

Zyanya Polastri pide a Laura Itzel Castillo remover a Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva

La tarde del 15 de abril, la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante, ofreció una conferencia de prensa en la que intentó aclarar el caso de los sacrificios masivos de perros que ordenó en Tecámac.

Sin embargo, en la reunión con medios de comunicación y al ser confrontada por una reportera, la también secretaria de la Mesa Directiva del Senado confesó que ordenó matar a más de 10 mil perros.

Ante ello, la activista Zyanya Polastri —quien exhibió un video en el que Mariela Gutiérrez confesó por primera vez sus órdenes— dirigió una carta a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva.

“Le pido, separe a la Senadora de la Secretaria de la Mesa Directiva para que inicie su proceso que la llevara hasta la justicia. Que no permita que esta situación se minimice o se diluya” Zyanya Polastri

En ella, Zyanya Polastri pidió que la senadora de Morena sea removida de su cargo como secretaria del órgano de conducción interna con el fin de llevarla a que enfrente a la justicia.

Así lo pidió al advertir que alguien que ordena y justifica miles de muertes de animales, no puede decidir el rumbo del país y por el contrario tendría que rendir cuentas ante la sociedad y las autoridades.

Zyanya Polastri dirige carta a Laura Itzel Castillo por caso de Mariela Gutiérrez (Especial)

Zyanya Polastri pide no normalizar acciones como las de Mariela Gutiérrez

En la carta que turnó a Laura Itzel Castillo para pedir remover a Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva, Zyanya Polastri también alertó por la normalización de conductas criminales.

Sobre ello, la activista señaló que lo peor que se puede hacer en estos casos es “mirar hacia otro lado”, pues de ignorarlo el Senado puede convertirse en refugio de quienes provocan rechazo de la sociedad.

De la misma forma, recordó que el Senado es una representación del pueblo, pero el pueblo no es indiferente ante la crueldad que ejerció Mariela Gutiérrez como alcaldesa de Tecámac.