A un mes de haber admitido que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, ordenó el sacrificio de 10 mil perros, Mariela Gutiérrez reitera no ser una asesina, ya que actuó bajo la norma.

“No soy asesina de perros”, dijo Mariela Gutiérrez y enseguida aclaró, frente a distintos medios de comunicación como El Universal, que no se esconde.

Mariela Gutiérrez destinó 15 millones de pesos para el sacrificio de perros en Tecámac

Insistiendo en que todo se hizo conforme a la norma, Mariela Gutiérrez informó haber destinado 15 millones de pesos en medicamentos e insumos del Centro del Bienestar Animal, para el sacrificio de los perros.

Tal cantidad corresponde a cuatro años de seis de su gestión. “Se están analizando dos años. Solo en medicamentos e insumos”, indicó.

Asimismo, aclaró que algunos dueños entregaron a sus perros y otros más los abandonaron.

Mariela Gutiérrez ‘amenaza’ a animalistas por caso de perros en Tecámac (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Esto concuerda con el informe que indica que en México existen más de 26 millones de perros en situación de calle , de los cuales 6 millones pertenecen al Estado de México.

Mariela Gutiérrez justifica sacrificio de 10 mil perros en Tecámac

Ante criticas y señalamientos por el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac, Mariela Gutiérrez informó de la existencia de 25 municipios mexiquenses que cuentan con un Centro de Bienestar Animal.

Basándose en este dato, el centro de Tecámac recibió caninos de Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla y Temascalapa.

Debido a la cantidad no fue posible darle refugio a todos, por lo que debían “darles la salida necesaria”.

Sacrificaron a perros callejeros, de los cuales algunos habían atacado a ciudadanos, justifica.

Por tal acción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), investiga el caso que puso en la mira a la funcionaria, quien insiste en no ser una asesina ya que tomó la decisión como Presidenta municipal y bajo la norma.