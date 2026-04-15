La activista Zyanya Polastri, denunció que la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, ordenó matar a más de 10 mil animales durante su paso como alcaldesa de Tecámac, Estado de México.

“Ella misma ha reconocido que ha mandado desvivir a más de 2 mil 500 perros, pero hoy sabemos que no fueron 2 mil 500, que fueron más de 10 mil en 6 años.” Zyanya Polastri

A través de redes sociales, la defensora de los derechos animales reveló un video en el que se muestra a la actual legisladora federal admitiendo que ordenó matar a los animales.

Zyanya Polastri demandó que las autoridades competentes den inicio a una investigación por la actuación de la senadora de Morena y que haya consecuencias reales.

Revelan video de senadora de Morena admitiendo que ordenó matar miles de animales

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra en el centro de la polémica debido a que se reveló un video en el que ella misma admite que mandó a matar miles de animales.

Se trata de una grabación que difundió en redes sociales la activista Zyanya Polastri, en la cual se puede ver a la entonces alcaldesa de Tecámac discutiendo con personal de la Propaem.

Con un tono amenazador y burlón, la hoy senadora justificó sus acciones al aseverar que fueron por un tema de salubridad y seguridad, pues incluso resaltó que los sacrificios animales se contemplan en normas oficiales.

Sin embargo, el personal de Propaem le advirtió que sus órdenes no se habrían realizado bajo un marco legal, pues el sacrificio de los animales no se ejecutó con un diagnóstico previo o capacitación de funcionarios.

En el video se puede escuchar que la senadora dijo que ordenó las muertes de 2 mil 500 animales, pero la activista resaltó que por los datos a los que han podido acceder, se tiene conocimiento de que fueron muchos más.

Sobre ello, detalló que la información en sus manos refiere que durante los 6 años en los que Mariela Gutiérrez Escalante estuvo al frente de Tecámac, en realidad ordenó matar a más de 10 mil animales.

Exigen investigación contra senadora de Morena por ordenar muertes de animales

Al dar a conocer el video que exhibe a la senadora de Morena admitiendo que ordenó las muertes de miles de animales en Tecámac, la activista Zyanya Polastri pidió que el caso sea investigado a profundidad.

Sobre dicho punto, señaló que el caso no es simple maltrato animal, sino que se trató de una “masacre sistemática” a pesar de la cual Mariela Gutiérrez Escalante sigue en el servicio público e incluso llegó al Senado.

“Exijo una investigación real, senadora Mariela Gutiérrez Escalante, que se esclarezca todo, que haya responsables, que haya consecuencias” Zyanya Polastri

Mariela Gutiérrez Escalante (Twitter / Mariela Gutiérrez Escalante)

Ante los hechos, demandó que se efectúe una investigación real para esclarecer lo ocurrido y que los responsables de las más de 10 mil muertes irregulares, tengan consecuencias.

Hasta el cierre de esta nota, Mariela Gutiérrez Escalante no ha emitido ningún pronunciamiento por las acusaciones que se le han lanzado y sobre el video en el que se le exhibe aceptando las órdenes de matar animales.