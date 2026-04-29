Activistas y organizaciones animalistas preparan una protesta frente al Senado de la República este miércoles 29 de abril contra la senadora Mariela Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el sacrificio de 10 mil perros.

La concentración contra el exterminio de perros está programada a las 16:00 horas para exigir que no queden impunes sus acciones.

Cabe recordar que la propia senadora Mariela Gutiérrez confirmó que su administración de 2019 a 2024 sacrificó a 10 mil perros en Tecámac.

Pedirán al Senado juicio político contra Mariela Gutiérrez por sacrificio de perros

La petición principal de los activistas es que se inicie un juicio político contra Mariela Gutiérrez y que pague por el sacrifico de los perritos.

En la protesta pedirán su destitución como secretaria de la Mesa Directiva del Senado, a cargo de Laura Itzel Castillo, como primer paso sancionador.

Los grupos activistas señalan que los perros sacrificados son más de 14 mil y no alrededor de 10 mil.

¿Morena en el Senado seguirá defendiendo a Mariela Gutiérrez? Apuntan a dueños

Morena en el Senado llamó a mita de abril a los sacrificios como “eutanasia” basada en la Norma Oficial Mexicana NOM 33.

En ese momento detallo que las acciones de “bien morir” se realizaron en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac donde también se atendieron perros traídos de municipios como Tonanitla, Jaltenco y Nextlalpan.

De los 10 mi perros sacrificados, de acuerdo con su comunicado, el 73 por ciento fueron entregados por sus propios dueños por enfermedad o violentos.

A pesar de que autoridades federales han dicho que las acciones se dieron bajo la ley y no se cometió un delito, se dijeron abiertas a discutir la aplicación de la NOM 33.

Ciudadanos y activistas se han pronunciado en contra de que se realice el sacrificio de perros y que se usen recursos públicos en esas acciones.

Polémica por marcha contra Mariela Gutiérrez y el exterminio de perros

La protesta programada para este 29 de abril ha generado diversas reacciones.

Algunas de ellas van en el sentido de la falta de acción previa a fin de mantener vivos a los perros en lugar de solo “gritar asesina” a Mariela Gutiérrez.

Unos internautas cuestionaron por qué sol les interesan los perros cuando ya murieron y no hicieron lo posible para esterilizar, donar croquetas o adoptar.

Protestan animalistas contra la tauromaquia

Otra marcha en contra de la violencia hacia los animales es la emprendida este medio día frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la tauromaquia.

La organización AnimaNaturalis se ha manifestado previamente en la plancha del Zócalo del la CDMX.