Por el caso del sacrificio masivo de perros en Tecámac, Estado de México, activistas acudieron al Senado de la República para pedir la salida de Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva.

“La señora Mariela Gutiérrez es una asesina y no queremos gente legislando aquí siendo asesinos" Zyanya Polastri

Fue la activista, Zyanya Polastri, quien acudió a la oficialía de partes del Senado para presentar un escrito por medio del que solicita la remoción de la ex alcaldesa de Tecámac de la Mesa Directiva.

Lo anterior debido a que acusó que las afirmaciones que hizo Mariela Gutiérrez en torno a la supuesta la legalidad de los sacrificios que ordenó, son completamente falsas.

Activistas exigen salida de Mariela Gutiérrez del Senado por sacrificio de de perros

Por medio de redes sociales, la activista Zyanya Polastri reveló un video en el que se exhibe a la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, admitiendo que ordenó sacrificar miles de perros.

Ante la polémica que se desató por la grabación, la legisladora federal ofreció una conferencia en la que solo reafirmó sus dichos y aceptó los sacrificios, por lo que ahora exigen su salida de la Mesa Directiva.

Desde el Senado, la activista Zyanya Polastri advirtió que en su posición como defensora de los animales, no puede permitir que Mariela Gutiérrez continúe ejerciendo su labor legislativa como sin nada.

“Yo tengo que responder por que esto no se puede quedar así, la señora Mariela Gutiérrez es una asesina y no queremos gente legislando aquí siendo asesinos, no queremos gente que esté haciendo leyes cuando son asesinos confesos, porque ella acaba de hacer una confesión” Zyanya Polastri

Así lo sentenció al indicar que la ex alcaldesa de Tecámac es una auténtica asesina confesa, hecho que dijo, no puede pasar desapercibido y debe ser retirada de la Mesa Directiva del Senado.

En especial cuando resaltó que la misma senadora de Morena recién confesó de manera pública que sí ordenó las muertes de 10 mil perros, cifra de la que afirmó, en realidad supera los 14 mil.

Activista acusa mentiras de Mariela Gutiérrez

Al presentar un escrito para pedir la remoción de Mariela Gutiérrez de la Mesa Directiva del Senado, la activista Zyanya Polastri denunció que los dichos de la legisladora son mentira.

Sobre ello, señaló que es completamente falso que los sacrificios de perros se realizaran conforme a la ley, pues está documentado que los procesos de actuación no se aplicaban a cabalidad.

"Todo eso es mentira, incluso la norma es muy estricta en ese aspecto donde te marca que debe haber estudios previos, obviamente tiene que haber todo un proceso, el cual ella no tenía" Zyanya Polastri

Ante ello, advirtió por el riesgo de que la legisladora saque por “debajo del agua”, algún procedimiento que respalde sus afirmaciones, pues insistió en que en su momento no se aplicaron.

Incluso, refirió que fue debido a la inexistencia de esos procedimientos de ley en las muertes de los animales, que personal de la Propaem encaró a la ex alcaldesa de Tecámac.