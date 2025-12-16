¿Quién es Mariela Gutiérrez? Se trata de la senadora de Morena del Estado de México que está en el centro de la polémica por usar un costoso reloj.

De acuerdo con reportes, la senadora Mariela Gutiérrez usó un reloj con valor de 400 mil pesos de la marca Hublot.

¿Quién es Mariela Gutiérrez?

Mariela Gutiérrez, senadora de Morena, nació en Tecámac, Estado de México, municipio que ha erigido como su bastión político y desde el cual ha desarrollado e impulsado su carrera.

Su trayectoria empresarial y académica fortaleció su perfil, fundó instituciones educativas y compañías de transporte, lo que le dio respaldo para sumarse a la contienda electoral del 2024.

Mariela Gutiérrez, senadora de Morena (Mariela Gutiérrez/Facebook)

En dichos comicios, logró el triunfo junto a su suplente Monzeisela García Ramos, con quien sumó más de 4.5 millones de votos, consolidando una amplia y contundente ventaja.

¿Cuántos años tiene Mariela Gutiérrez?

De acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Mariela Gutiérrez, nació el 30 de julio de 1971, es decir que tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mariela Gutiérrez?

La información disponible en torno a la senadora Mariela Gutiérrez no hace referencia a su entorno familiar o personal.

Mariela Gutiérrez, senadora de Morena (Mariela Gutiérrez/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Mariela Gutiérrez?

En distintas publicaciones que ha hecho en redes sociales, la senadora de Morena Mariela Gutiérrez ha referido que tiene 3 hijos de nombres: Francisco, Jimmy y Regina Mariela.

¿Qué estudió Mariela Gutiérrez?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Mariela Gutiérrez, los datos incluidos en su perfil del SIL establecen que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Psicología por el Centro Educativo de Puebla

Maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac

¿En qué ha trabajado Mariela Gutiérrez?

En cuanto a la experiencia laboral de Mariela Gutiérrez, la información pública alojada en su perfil legislativo establece que ha participado en el sector privado y en el público, como se muestra a continuación:

Presidenta municipal de Tecámac en 2 periodos

Directora de Desarrollo Social de Tecámac, Estado de México

Coordinadora de Campaña de la Candidata a la gubernatura del estado de México.

Senadora de la República por el Estado de México (2024–presente)

Colegio Ateneo Mexicano A.C.



Vitalizadora Ozumbilla S.A. de C.V.



Autotransportes GEM S.A. de C.V.

Empresaria de 25 salas de cine en varios municipios del estado de México e Hidalgo

Empresaria de transporte federal de carga en general

Exhiben a Mariela Gutiérrez, senadora de Morena, por traer reloj de 400 mil pesos

Mariela Gutiérrez, senadora de Morena, fue exhibida en redes sociales por aparecer usando un ostentoso reloj Hublot Big Bang One Click del que se reporta, tiene un costo de 400 mil pesos.

Pero eso no es todo, pues la senadora de Morena también fue captada con un costos bolso Louis Vuitton valuado en cerca de 114 mil pesos, lo que reforzó la polémica sobre su imagen pública

No conforme con ello, también ha sido vista portando una chamarra Moncler de 30 mil 700 pesos, y a pesar de la polémica que se ha generado, no ha ofrecido ninguna explicación.