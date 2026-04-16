La Fiscalía del Estado de México (Edomex) anunció que investiga a Mariela Gutiérrez, actual senadora de Morena, por maltrato animal luego de viralizarse declaraciones sobre el presunto sacrificio de 10 mil perros cuando era alcaldesa de Tecámac.

“Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación… la Fiscalía Edomex dio inicio a una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal previstos y sancionados en el artículo 235 Bis (causar la muerte a cualquier animal que no constituya la plaga)” Fiscalía de Edomex

Sin dar el nombre de la funcionaria, la Fiscalía Edomex dijo que la carpeta busca investigar el delito contemplado en el artículo 235 Bis en referencia a “causar la muerte a cualquier animal que no constituya una plaga”.

Mariela Gutiérrez fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, de 2019 a 2024 y en ese año solicitó licencia para participar en las elecciones en las que obtuvo un lugar en el Senado por el partido Morena.

Mariela Gutiérrez rechaza maltrato animal y justifica actuar bajo la ley

La funcionaria Mariela Gutiérrez dijo que los sacrificios de perros en Tecámac realizados durante su administración se hicieron determinados por una enfermedad incurable o ataques a personas, por lo que descartó maltrato animal.

También justificó que tomó decisiones dentro de la ley y “buscando el menor daño posible”.

Dichas declaraciones en el Senado de la República se volvieron virales.

6 años de cárcel para quienes maltraten animales en el Edomex

El Código Penal del Edomex contempla seis años de cárcel para quienes sean responsables de maltrato animal.

El artículo 235 Ter del Código Penal del Estado de México contempla una agravante cuando la persona que comete el maltrato animal es un funcionario encargado del manejo de animales.