Elizabeth Montoya, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) agredida en un ataque a balazos en Sinaloa, cumplió su promesa de regresar a trabajar al Congreso estatal.

A su regreso fue recibida con aplausos tras dos meses de recuperación, a pesar de lesiones permanentes que presenta como la pérdida de un ojo.

Elizabeth Montoya hizo un llamado a la unidad, empatía y corresponsabilidad y dijo queda a seguir trabajando por Sinaloa.

Entre aplausos, así recibieron a la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, en el Congreso de #Sinaloa tras reincorporarse a sus labores legislativas después de más de dos meses en recuperación por el atentado que sufrió junto al diputado Sergio Torres en #Culiacán.… pic.twitter.com/IMYSKx3HOO — Nacho Lozano (@nacholozano) April 8, 2026

Elizabeth Montoya se destapa para competir por el municipio de Culiacán en elecciones 2027

Elizabeth Montoya dijo que va a trabajar no solo en el Congreso sino en el partido a nivel estatal, dijo a medios de comunicación locales y en entrevista al programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

En ese contexto destapó sus aspiraciones para ser la primera alcaldesa mujer de Culiacán, Sinaloa, aunque dijo debe esperar los tiempos.

“Me encantaría ser la primera presidenta mujer aquí en mi municipio” Elizabeth Montoya. Diputada MC Sinaloa

En espera de las elecciones 2027, recordó su experiencia como funcionaria del municipio de Culiacán como sindicalizada, directora del DIF y regidora, todo ello en más de 25 años.

Elizabeth Montoya regresa arropada por sus compañeros del Congreso de Sinaloa

En dicha entrevista, Elizabeth Montoya dijo que a su regreso se sintió querida por sus compañeros en el Congreso, que hay mucho por hacer no solo en Sinaloa sino en todo el país.

A pesar del recrudecimiento de la violencia, destacó que cada nivel de gobierno y casa familia debe aportar lo que le corresponde para tener un mejor país.

Así lo dijo tras el atentado del 28 de enero de 2026 que sufrió con su compañero y coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Sergio Torres, quien fue reingresado al hospital.