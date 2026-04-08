Elizabeth Montoya, actual diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, destapó sus aspiraciones para ser la primera alcaldesa mujer de Culiacán, ello en el marco de su regreso a trabajar en el Congreso tras el atentado que vivió el 28 de enero pasado.

“Me encantaría ser la primera presidenta mujer aquí en mi municipio” Elizabeth Montoya. MC Sinaloa

La legisladora dijo en entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que deberá esperar los tiempos para el proceso de las elecciones 2027.

Elizabeth Montoya recordó que tiene experiencia como funcionaria del municipio de Culiacán por alrededor de 25 años en cargos como sindicalizada, directora del DIF y regidora.

Elizabeth Montoya seguirá viviendo en Culiacán y quiere gobernar el municipio

Cabe recordar que el 18 de febrero, Elizabeth Montoya dijo en el mismo programa de radio que iba a regresar a trabara al Congreso como lo hacía habitualmente.

También anunció en ese momento que seguirá viviendo en Culiacán, Sinaloa, a pesar del ataque directo que padeció el 28 de enero de 2026.

Elizabeth Montoya se sometió a otra cirugía antes de regresar a trabajar al Congreso

En ese momento contó de viva voz sus lesiones en el rostro ademas de la pérdida de un ojo que fue confirmada días antes por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Máynez.

En ese contexto contó que solo le faltaba someterse a otra cirugía para retomar su trabajo como diputada.

A su regreso al Congreso de Sinaloa, la diputada de MC dijo que se sintió querida por sus compañeros legisladores.