Durante la audiencia de continuación celebrada el 30 de enero, un juez de control ordenó la vinculación a proceso de “El Botox”, debido a su probable responsabilidad en el asesinato de Bernardo Bravo.

De acuerdo con la información emitida por la FGE a través de un comunicado, la autoridad judicial proporcionó los datos de prueba científicos, idóneos y suficientes para imputar al sujeto.

“El Ministerio Público de la FGE expuso una sólida reconstrucción de los hechos, sustentada en actos de investigación que permitieron establecer, de manera fundada, la posible participación de César Alejandro “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero" FGE

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán resaltó que en los trabajos, el Ministerio Público expuso una “sólida reconstrucción de los hechos” ocurridos el 19 de octubre de 2025.

Lo anterior debido a que aseveró que los elementos presentados se sustentaron en actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de “El Botox” en el crimen.

Por ello, se resalta, se ordenó la vinculación a proceso del líder criminal, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.

El Botox (Yazmín Betancourt)

“El Botox” habría confesado que asesinó a Bernardo Bravo

Cabe destacar que en la audiencia de continuación celebrada el 30 de enero, un testigo declaró que César Alejandro Sepúlveda, “El Botox” le confesó que sí asesinó al empresario Bernardo Bravo.

Al respecto, se informa que el testigo con nombre clave Miguel Emmanuel, aseguró que el líder criminal le dijo en tono amenazante que él había sido el responsable del crimen.

Los reportes indican que el testigo habría sido obligado a formar parte del grupo delictivo de Los Blancos de Troya como halcón, sin embargo, al intentar oponerse fue amenazado por “El Botox”.

Incluso, Miguel Emmanuel detalló que la confesión del crimen ocurrió el 21 de octubre, es decir tan solo un par de días después de que se ejecutó el asesinato de Bernardo Bravo.