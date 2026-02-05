La operadora principal de César Sepúlveda El Botox, Sandra Lizeth, fue vinculada a proceso el martes 3 de febrero por delitos contra la salud.

Tal como dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz, la detención de Sandra Lizeth fue clave para detener a El Botox por el asesinato de Bernardo Bravo, entre otros delitos.

Un juez de control de Michoacán vinculó a proceso a Sandra Lizeth, la operadora principal de El Botox, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, ya que poseía metanfetamina con fines de venta.

Sandra Lizeth recibió prisión preventiva justificada como medida cautelar y se fijó un plazo de 45 días para la investigación complementaria, por lo que su próxima audiencia sería a mediados de marzo, sin fecha exacta.

Se desconoce si Sandra Lizeth presentará algún recurso o si rindió declaraciones en su audiencia de vinculación a proceso el pasado 3 de febrero.

Sandra Lizeth fue señalada por el titular de la SSP como pieza clave en la detención de El Botox , ya que gracias a la aprehensión de la operadora principal se dio con el domicilio del acusado del asesinato de Bernardo Bravo.

Acorde con lo señalado por la SSP, se dio seguimiento a la información y labores de inteligencias para ubicar a un escolta de El Botox en la misma comunidad en la que Sandra Lizeth fue detenida.

La operadora de El Botox fue capturada junto a sus escoltas el 22 de enero durante un operativo conjunto de las fuerzas federales y estatales, en la comunidad de Santa Ana Amatlán, en Buenavista, Michoacán.