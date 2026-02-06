Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la detención de Marco Antonio N, alias El Pilones, junto con otros integrantes de Los Blancos de Troya.

“Fue detenido Marco Antonio N, alias El Pilones, colaborador cercano... de El Botox... ambos relacionados con el asesinato de Bernardo Bravo… la desarticulación de esta célula delictiva era una prioridad para el estado de Michoacán” Omar García Harfuch. SSPC

Harfuch destacó que se trata de la desarticulación de la organización criminal relacionada con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Así lo dio a conocer durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que este 6 de febrero se lleva a cabo en Morelia, Michoacán.

Harfuch: detención de el Botox llevó al desmantelamiento de su célula criminal

Tras la captura de César Alejandro N, alias El Botox, principal señalado por el asesinato de Bernardo Bravo, también se pudo obtener información de otros colaboradores e implicados en dicha muerte, incluido El Pilones, segundo al mando.

El Botox, quien era líder de Los Blancos de Troya, encabezaba el grupo criminal que era un importante generador de violencia en Michoacán.

Con El Pilones también fueron detenidos:

Ángel Mauricio N

Yesica N

Eder N

María de Jesús N

Célula de Los Blancos de Troya fue desmantelada; extorsionaba a limoneros

La célula criminal Los Blancos de Troya, dirigida por El Botox, se dedicaba a extorsiones a empresas y negocios limoneros, venta de droga, robo de vehículos, homicidios y agresiones a la autoridad.

De la misma manera se le consideraba peligrosa por el uso de armas de grueso calibre, drones y explosivos improvisados.