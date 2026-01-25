Durante las primeras horas de este domingo 25 de enero de 2026, César Alejandro Sepúlveda, alias El Botox, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Esto ocurre luego de que El Botox se declarara culpable ante un juez de ser líder de de una célula delictiva generadora de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, conocida como Los Blancos de Troya, organización señalada por la extorsión al sector limonero.

De acuerdo con las autoridades, como parte del mismo operativo de traslado, los escoltas de El Botox también fueron internados en el penal del Altiplano.

El Botox se declaró culpable antes de su traslado al Altiplano

El pasado sábado 24 de enero, César Alejandro Sepúlveda, El Botox, fue vinculado a proceso tras su primera audiencia.

Durante la diligencia judicial, el acusado se declaró culpable y fue reconocido como extorsionador del sector limonero en Michoacán.

Tras la resolución del juez, se determinó un periodo de seis meses de investigación complementaria.

Cabe señalar que este criminal ya había sido detenido en 2018, cuando permaneció en prisión al menos 20 meses. Posteriormente se trasladó a Michoacán, donde fue nuevamente detenido el 22 de enero de 2026.

Delitos por los que fue detenido El Botox en Michoacán

César Alejandro Sepúlveda fue capturado el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán, durante un operativo conjunto de fuerzas locales, estatales y federales.

En el lugar también fueron detenidos Eder y Esteban, presuntos escoltas del líder criminal, a quienes se les aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos y narcóticos.

Las autoridades señalan a El Botox como responsable de controlar la venta de limón amarillo en comunidades de Buenavista y Apatzingán:

Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)

La Huina

Capirio

El Razo

Además, enfrenta cargos por los delitos de:

Homicidio

Extorsión agravada

Tentativa de homicidio

Así como por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, ocurrido el 20 de octubre de 2025.