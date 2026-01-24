Tras la detención de César Sepúlveda El Botox, autoridades federales y estatales realizaron un cateo en 19 propiedades ligadas al líder de Los Blancos de Troya; aseguraron drogas y armas.

El jueves 22 de enero se dio a conocer la detención de El Botox, quien tiene siete órdenes de aprehensión, entre las cuales se encuentra el homicidio culposo de Bernardo Bravo.

El Botox: autoridades realizan cateos en las que hallaron drogas y armas

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que ejecutaron 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, Apatzingán, Michoacán, en inmuebles vinculados a El Botox.

Acorde con lo señalado, el operativo parte del Plan Michoacán derivó con el aseguramiento de drogas, cartuchos y equipos de radiocomunicación que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Sin embargo, no señalaron si los cateos de domicilios vinculados a El Botox derivaron en detenciones igualmente de personas ligadas a quien fue líder de los Blancos de Troya.

Estos se realizaron en apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán junto a elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De momento, la Fiscalía de Michoacán no se ha pronunciado por los cateos realizados a inmuebles de El Botox; asimismo, tampoco se han señalado avances de las investigaciones en su contra.

Ejecutan órdenes de cateo en inmuebles de El Botox
