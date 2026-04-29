Tras el asesinato de una familia en Azcapotzalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que fueron detenidos cuatro presuntos responsables en Atizapán, Estado de México.

Se trata de tres hombres y una mujer quienes fueron ubicados gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 del Estado de México:

José Maria N Emiliano N Francisco Javier N María de Jesús N

Emiliano N fue herido de bala por agentes policiales debido a que disparó contra ellos al momento de la detención.

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Los principales responsables del robo serían los hermanos José María y Emiliano, uno era novio de una de las víctimas, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez. Los otros dos detenidos son la hermana de nombre María de Jesus y su cuñado.

Al momento de la detención en calzada De los Jinetes y avenida Parque de los Pájaros, en Atizapán, se detuvo a la mujer de 24 años y a dos hombres de 21 y 36 años.

Al parecer, la camioneta en la que viajaban era una de las camionetas de lujo que robaron en Azcapotzalco, CDMX, donde en su interior aún encontraron objetos robados en la casa de la familia Cejudo Barrios en la colonia Nueva Santamaría.

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Las camionetas aseguradas son una GMC y una BMW, además de dos armas de fuego y otros objetos que fueron robados.

La Fiscalía del Estado de México puso en resguardo los objetos e inició investigaciones en coordinación con la Policía CDMX y la Fiscalía CDMX.

El traslado para su presentación fue a Toluca, Estado de México, ante las Fiscalía de Asuntos Especiales.