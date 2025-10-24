El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, aseguró que arrestó a más de 3 mil integrantes del narcotráfico durante el mes de septiembre de 2025.

Al respecto, Donald Trump, junto a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como estas acciones como la mayor cifra de detenciones de líderes del narcotráfico en la historia de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que durante septiembre logró la detención de al menos 3 mil 266 integrantes de grupos del narcotráfico.

Según precisó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, esto es resultado de 400 operaciones a cargo de elementos federales y militares.

Donald Trump aseguró que son “fantásticos” las cifras de detenciones, reiterando que no bajará los brazos en combatir a las “amenazas a la seguridad” de Estados Unidos.

Aunado a las detenciones, la fiscal general Pam Bondi compartió que las autoridades de Estados Unidos han logrado:

Decomiso de 91 toneladas de drogas

58 mil kilos de cocaína

23 mil kilos de fentanilo en polvo

2.1 millones de píldoras de fentanilo

Más de mil armas sin registro

Según señaló, esto representa una reducción de hasta el 50% en el ingreso de droga a Estados Unidos desde la frontera con México.

Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se lanzó contra los grupos del narcotráfico, a los cuales llamó “terroristas” y a quienes aseguró “buscarán y los eliminarán” por completo.