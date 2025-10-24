El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, aseguró que arrestó a más de 3 mil integrantes del narcotráfico durante el mes de septiembre de 2025.
Al respecto, Donald Trump, junto a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como estas acciones como la mayor cifra de detenciones de líderes del narcotráfico en la historia de Estados Unidos.
Estados Unidos detiene a más de 3000 integrantes del narcotráfico y decomisa casi 100 toneladas de droga
Durante una conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que durante septiembre logró la detención de al menos 3 mil 266 integrantes de grupos del narcotráfico.
Según precisó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, esto es resultado de 400 operaciones a cargo de elementos federales y militares.
Donald Trump aseguró que son “fantásticos” las cifras de detenciones, reiterando que no bajará los brazos en combatir a las “amenazas a la seguridad” de Estados Unidos.
Aunado a las detenciones, la fiscal general Pam Bondi compartió que las autoridades de Estados Unidos han logrado:
- Decomiso de 91 toneladas de drogas
- 58 mil kilos de cocaína
- 23 mil kilos de fentanilo en polvo
- 2.1 millones de píldoras de fentanilo
- Más de mil armas sin registro
Según señaló, esto representa una reducción de hasta el 50% en el ingreso de droga a Estados Unidos desde la frontera con México.
Al respecto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se lanzó contra los grupos del narcotráfico, a los cuales llamó “terroristas” y a quienes aseguró “buscarán y los eliminarán” por completo.