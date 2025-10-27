El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se está reforzando la estrategia de seguridad en el estado de Sinaloa, debido a que es un tema de prioridad para Claudia Sheinbaum.

“Que sepa la ciudadanía que Sinaloa es una prioridad no sólo para el gabinete de seguridad, sino es una instrucción prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Así lo destacó Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa que ofreció luego de la comparecencia del lunes 27 de octubre en la Cámara de Diputados.

Omar García Harfuch (Cuartoscuro )

Estrategia de seguridad en Sinaloa es prioridad para Claudia Sheinbaum, afirma Harfuch

Al afirmar que el tema de la seguridad en el estado de Sinaloa es de prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch destacó que se está reforzando la estrategia para pacificar la entidad.

Ante medios de comunicación, el funcionario resaltó que la incidencia delictiva en Sinaloa ha comenzado a disminuir desde el mes de julio como parte de un esfuerzo qu fue ordenado por la presidenta.

“Fue por instrucciones de la presidenta; se ha hecho un nuevo reforzamiento, acabamos de estar ahí el general secretario, el almirante secretario, donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y sobre todo más células de investigación” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Ante ello, indicó que si bien no se puede decir que la situación de Sinaloa ya se resolvió, resaltó que se sigue trabajando en el fortalecimiento de las estrategias y de las instituciones de seguridad.

Como resultado de lo anterior, resaltó, se han logrado "detenciones muy importantes“, pues insistió en que Sinaloa es una prioridad para el gabinete de seguridad y la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch ve posible la pacificación de Sinaloa

Por otro lado, Omar García Harfuch aseveró que sí es posible la pacificación de Sinaloa, por lo que sentenció que dicho objetivo sí se logrará por las acciones que se llevan a cabo en la entidad.

Sin embargo, el funcionario expuso que lo que hay que analizar es el tiempo en el que se generó la crisis en el estado y reforzar las instituciones de seguridad encargadas de Sinaloa.

“Sí se puede pacificar y se va a pacificar. Aquí lo importante es ver en cuánto tiempo, cuánto tiempo tuvo que pasar para que ocurriera una crisis como la que hay en Sinaloa, como la que inició el año pasado” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Como muestra de ello, dijo que ante el asesinato de un policía en días pasados, hubo una reacción inmediata que ha derivado en diversas detenciones gracias a ese fortalecimiento institucional.

Omar García Harfuch descarta intento de atentado en Sinaloa

En medio de las versiones sobre un supuesto intento de atentado en su contra que se efectuó en Sinaloa, Omar García Harfuch descartó por completo haber sido objeto de alguna agresión.

Con respecto a dicho tema, el secretario de Seguridad expuso que de forma constante se generan numerosas alertas relacionadas con posibles atentados, pero señaló que como muchas, la más reciente fue desechada.

No obstante, indicó que como ocurre con todas las eventuales amenazas, se está llevando a cabo la investigación que corresponde en el presunto intento de atentado que se ha reportado.

Además, se refirió a otro supuesto intento de agresión en una casa en Polanco, del que también negó al señalar que no ocurrió nada de consideración y él no habita dicho inmueble.