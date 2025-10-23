El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a expresar el respeto que tiene por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, debido a que insistió en afirmar que es “una gran mujer”.

México está gobernado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta. Una mujer que considero extraordinaria. Es una mujer muy valiente. Pero México está gobernado por los cárteles, y tenemos que defendernos de eso. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En diferentes oportunidades, Donald Trump ha manifestado su simpatía por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues se ha referido a ella como una gran y tremenda mujer.

Sin embargo, al lanzar el nuevo elogio a la presidenta, el mandatario no retrocedió en su postura crítica contra México y sus autoridades, pues dijo que el “país está gobernado por el narcotráfico”.

Al continuar en su cruzada contra los grupos del narcotráfico que distribuyen drogas a Estados Unidos, Donald Trump volvió a acusar que los cárteles de México están gobernando el país.

Así lo dijo en una conferencia de prensa que ofreció este 23 de octubre desde la Casa Blanca, al ser cuestionado sobre la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Trump asegura que a México lo gobiernan los cárteles, pero que respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum.



"Tengo gran respeto por la presidenta, es una mujer extraordinaria, muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles y debemos defendernos".

Al defender su decisión, Donald Trump volvió a asegurar que México se encuentra bajo el control de las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de drogas y otras actividades delictivas.

Tras insistir en su acusación, el presidente intentó matizarla al reiterar el respeto que tiene por Claudia Sheinbaum, toda vez que volvió a lanzarle elogios al calificarla como un “mujer muy valiente”.

Donald Trump ha elogiado a Claudia Sheinbaum varias ocasiones

Donald Trump ha elogiado de forma pública a Claudia Sheinbaum en al menos 3 ocasiones durante 2025, pues ha destacado su valentía, liderazgo y trabajo en las acciones contra el narcotráfico.

En febrero 2025, tras sostener una conversación con la presidenta de México en el marco de la cumbre de inversión en Miami, Donald Trump dijo que habló con “una mujer muy maravillosa”.

Días después, el presidente reafirmó su admiración por Claudia Sheinbaum, debido a que declaró que el modelo mexicano para la prevención de adicciones se trata de una “gran idea”.

Este 23 de octubre, pese a criticar a México y afirmar que el país está controlado por el narcotráfico, Donald Trump volvió a elogiar a Claudia Sheinbaum al reconocerla como “una mujer extraordinaria”.