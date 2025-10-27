Claudia Sheinbaum defendió una vez más la soberanía de México ante las declaraciones de Donald Trump, quien asegura que el narcotráfico gobierna en el país.

Desde su mañanera del 27 de octubre, la presidenta reiteró la importancia del diálogo con Estados Unidos; sin embargo, resaltó que esto será desde el respeto a la soberanía de México.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum celebró la incautación de 500 armas en territorio estadounidense que pretendían ingresar a México de manera ilegal.

Claudia Sheinbaum a Trump: “no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención”

Claudia Sheinbaum respondió claramente a Donald Trump ante las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible “acción terrestre” contra los cárteles del narcotráfico en México.

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Sheinbaum reiteró que “no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo” de ningún tipo.

“Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un ijerencismo en los países…la constitución es muy clara, la autodeterminación de los pueblos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que la Constitución marca la defensa de la soberanía del territorio, por lo que mantendrá los diálogos para una cooperación pero con respeto mutuo.

Donald Trump asegura que narcotráfico gobierna México aunque Sheinbaum es “una mujer muy valiente”

Donald Trump aseguró que en países como México, su líderes tienen miedo tienen “porque esos carteles gobiernan”.

En el mismo sentido señaló que, aunque tiene respeto por Claudia Sheinbaum, a quien considera una “mujer muy valiente”, el país es gobernado por el narcotráfico.

“México está gobernado por los carteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es estupenda. Es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los carteles, y nos tenemos que defender de eso” Donald Trump

A pesar de estas declaraciones, Claudia Sheinbaum reiteró que el diálogo con Estados Unidos ha ayudado a establecer un eje de coordinación con respeto.

En este sentido, refrendó el llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos y a la resolución de conflictos por la vía del diálogo y la paz.