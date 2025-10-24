El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) luego de la extradición de Zhi Dong Zhang.

A través de redes sociales, el embajador estadounidense mostró el agradecimiento de su gobierno a Omar García Harfuch, así como de todas las organizaciones involucradas en el caso.

Cabe señalar que el ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue capturado en Cuba luego de escapar de su prisión domiciliaria; en su llegada a México, fue inmediatamente extraditado a Estados Unidos.

“Cuando los países trabajan juntos es la gente quién se beneficia. Muy buen trabajo de parte de todos los envueltos en esta misión. Nuestra sincera gratitud” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos , felicita a Omar García Harfuch (Ronald Johnson / X)

Embajador Ronald Johnson celebra trabajo de Omar García Harfuch en extradición de Zhi Dong Zhang

Luego de que Omar García Harfuch informara la extradición de Zhi Dong Zhang hacia Estados Unidos, el embajador de dicho país celebró su trabajo en el caso del traficante de fentanilo.

De acuerdo con García Harfuch, Dong Zhang es identificado como el responsable de una red criminal para:

tráfico de drogas

lavado de dinero

Asimismo, resaltó que el 23 de octubre, el hombre originario de China fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, gracias a “las gestiones realizadas por la FGR, en un operativo”

Por ello, Ronald Johnson expresó su sincero reconocimiento a García Harfuch, pero también a: