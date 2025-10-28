En Badiraguato, habría tenido lugar un ataque con drones a la casa de la madre del Chapo, María Consuelo Loera, tal como confirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

De acuerdo con lo señalado previo a la confirmación de Rubén Rocha, el ataque con drones se dio en el contexto de la guerra entre Los Chapitos con Los Mayitos, las facciones del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, los hechos van más allá del ataque a la casa de la mamá del Chapo Guzmán, ya que la guerra civil estaría afectando Badiraguato, ya que ha provocado desplazamiento forzado.

Rubén Rocha confirma ataques con drones a Badiraguato, como a la casa de la madre del Chapo

Para medios de comunicación, Rubén Rocha Moya confirmó que en Badiraguato han tenido lugar diversos ataques con drones, lo que despertó el temor de sus habitantes.

Aunque no se enfocó en específico del presunto ataque con drones a la casa de la madre del Chapo, Rubén Rocha Moya afirmó que se han asegurado diversos drones en Badiraguato.

Tal como explicó, derivado de los ataques con drones se ha visto el “fenómeno repentino de desplazamiento” en Badiraguato, el cual ya se atiende debido a que la población le tiene miedos a los drones.

Afirmó que entre los municipios de Sinaloa con presencia de los tres órdenes de gobierno es Badiraguato, en cuya zona serrana se han llevado a cabo diversos operativos, como en Huixiopa y Bacacoragua.

🔴 Confirma Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato



El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó ataques con explosivos lanzados desde drones en el municipio de Badiraguato.

La declaración se dio tras la difusión de un video donde sujetos presuntamente arrojan un artefacto… pic.twitter.com/kIuYJ3M2oJ — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

En redes circuló presunto ataque con drones a casa de la madre del Chapo y esto se sabe

Sin embargo, Rubén Rocha Moya no mencionó el presunto ataque con drones a la casa de la madre del Chapo, el cual tendría un video en redes, del momento en que tuvo lugar.

Y es que acorde con las imágenes, se observa un control de dron, en lo que pareciera estar fijando un objetivo, supuestamente la casa de la mamá del Chapo Guzmán, mientras suelta un artefacto explosivo.

El ataque se presume es del Cártel de Guasave, enemigos de Los Chapitos; de momento se desconoce si hubo heridos en la casa de la madre del Chapo, en donde vivió María Consuelo Loera hasta 2023.