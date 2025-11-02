Al canto de música mexicana como México Lindo y Querido y Caminos de Michoacán, el cortejo fúnebre de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue acompañado de ciudadanos, familiares y amigos este 2 de noviembre en una mega procesión.

El cortejo fúnebre de Carlos Manzo recorrió las calles de Uruapan, Michoacán, rumbo a la plaza central para recibir los honores correspondientes por su cargo público.

La mega procesión en Uruapan, fue acompañada de música, un fuerte dispositivo de seguridad, caballos, fotos, porras, protestas y más.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo: mataron al mejor presidente municipal de México

Al inicio de la tarde de este 2 de noviembre, el cuerpo de Carlos Manzo se llevó a la plaza principal del municipio de Uruapan a fin de hacer un homenaje con honores como presidente municipal.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, dijo que no mataron al presidente de Uruapan sino al mejor presidente municipal de todo México.

Esposa de Carlos Manzo promete seguir su legado con el Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, resaltó que fue el único que se atrevió a hablar con la verdad, sin temor a nada, “sin temor a perder su vida, sin temor a dejar huérfanos a sus hijos el día de hoy”.

Dijo que no van a apagar su voz porque ella va a segur su legado mediante el Movimiento del Sombrero, icono del propio Carlos Manzo.

Durante el evento hubo gritos de “no estás sola”, “el pueblo está contigo” y “ningún paso atrás”.

La misa de cuerpo presente será en la Parroquia de San Francisco alrededor de las 17:00 horas y la sepultura de manera privada.

Inicialmente Carlos Manzo fue velado en privado y con un fuerte dispositivo de seguridad.

El cuerpo fue llevado a una funeraria en la madrugada de este 2 de noviembre ubicada en el mismo municipio.

Hasta la funeraria llegó entre protestas y abucheos el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.