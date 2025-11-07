En medio del revuelo que ha provocado el asesinato de Carlos Manzo, se informó que un encapuchado intentó ingresar a la toma de protesta de Grecia Quiroz como presidenta municipal de Uruapan, en Michoacán.

Según declararon las autoridades locales, el encapuchado intentó en repetidas ocasiones arrebatar las armas a los guardias para ingresar a la toma de protesta de Grecia Quiroz, celebrada el 5 de noviembre de 2025.

Al percatarse de lo que sucedía, elementos de la policía estatal detuvieron al sujeto encapuchado, a escasos minutos de que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumiera la presidencia de Uruapan.

Grecia Quiroz, tomo protesta en el Congreso se Michoacán como nueva alcaldesa de Uruapan (Rogelio Morales Ponce)

Autoridades evitaron que encapuchado ingresara a la toma de protesta de Grecia Quiroz

Las autoridades locales, quienes fueron testigos del hecho, detallaron que el hombre encapuchado se encontraba justo afuera de las instalaciones del Congreso, sobre la avenida principal de Morelia.

A pocos minutos de la toma de protesta de Grecia Quiroz, el sujeto fue detenido y dijo que en realidad estaba en el lugar para manifestar su apoyo a la nueva presidenta municipal de Uruapan.

Incluso, el encapuchado dijo que esa era la razón por la que intentó ingresar con tanta insistencia a la toma de protesta de Grecia Quiroz.

Sin embargo, los uniformados desestimaron su versión debido a que el encapuchado poseía, según narraron, dosis de marihuana y había intentado despojarlos de sus armas.

El encapuchado, de quien no se dieron mayores detalles, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Secretaría de Seguridad Pública para deslindar responsabilidades.