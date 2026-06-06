El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé instalar más de 4 mil casillas en Coahuila, como parte de las elecciones del domingo 7 de junio para renovar el Poder Legislativo estatal.

En un comunicado oficial, las autoridades electorales también informaron que se incluyeron 15 casillas especiales con 60 urnas electrónicas para garantizar unas elecciones accesibles.

Se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 especiales con urnas electrónicas en prueba piloto vinculante, garantizando cobertura y accesibilidad para la ciudadanía INE México

El INE recuerda que el horario de votación en Coahuila será de 8:00 a 18:00 horas, y que las personas que se encuentren formadas antes del cierre de las casillas podrán ejercer su derecho al sufragio con su Credencial para Votar.

Así puedes encontrar tu casilla en Coahuila por las elecciones 2026

En el marco de las elecciones en Coahuila, programadas para el 7 de junio, el INE invitó a todos los coahuilenses a participar en la Jornada Electoral, y recordó que las urnas electrónicas se instalarán en:

Acuña, Piedras Negras Cuatro Ciénegas, San Pedro Monclova, Sabinas Saltillo, Torreón Parras, Ramos Arizpe

INE prevé instalar más de 4 mil casillas en Coahuila para elecciones (Comunicado INE)

El INE también destacó que la ciudadanía puede ubicar su casilla en la plataforma Ubica tu Casilla (ubicatucasilla.ine.mx) ingresando la sección electoral que aparece en su Credencial para Votar.

INE reitera que hay condiciones para efectuarse las elecciones en Coahuila

En su comunicado, el INE reiteró que en Coahuila están dadas las condiciones operativas, logísticas y tecnológicas necesarias para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral.

Lo anterior, según señaló, gracias a las etapas preparatorias concluidas, las casillas integradas, el funcionariado capacitado y los sistemas electorales probados.