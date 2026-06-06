El estado de Coahuila aplicará la ley seca con motivo de las elecciones 2026; la medida inicia a las 00:00 horas del 6 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas 7 de junio.

Como ocurre en otros procesos electorales, la ley seca busca garantizar una jornada de votación segura y en orden, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido en:

  • Eventos
  • Fiestas
  • Tiendas

Coahuila exhorta a la ciudadanía a evitar el consumo y venta de bebidas alcohólicas el 6 y 7 de junio, ya que su incumplimiento podrá derivar en una multa de entre los 40 mil y 58 mil pesos.

Ley Seca
Ley Seca (Gobierno de Coahuila )

Elecciones 2026: ¿Para quienes aplica la Ley Seca en Coahuila?

Durante este fin de semana, con motivo de las elecciones 2026, la Ley Seca aplicará para los siguientes en Coahuila:

  • Establecimientos con permiso para la venta de alcohol
  • Eventos
  • Espacios abiertos
  • Restaurantes
  • Bares
  • Cantinas
  • Depósitos
  • Tiendas de conveniencia
  • Supermercados
  • Negocios autorizados para su comercialización o consumo

Asimismo, la medida contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en:

  • Reuniones
  • Eventos sociales
  • Bodas
  • Fiestas de XV años
  • Bailes
  • Palapas
  • Jardines
  • Salones de eventos

También habrá prohibición en cualquier otro lugar en el que se expendan, suministren o consuman bebidas alcohólicas durante la aplicación de la ley seca.

Ley seca Coahuila elecciones 2026
Ley seca Coahuila elecciones 2026 (Cuartoscuro )

¿Qué se elige en Coahuila en las elecciones de 2026?

El domingo 7 de junio de 2026, en Coahuila únicamente se elegirá la integración del Congreso local.

Los puestos en disputa son 25 diputaciones locales, distribuidas de la siguiente manera:

  • 16 diputaciones de mayoría relativa
  • 9 diputaciones de representación proporcional

Es una elección centrada en renovar el Poder Legislativo estatal, por lo que no hay elección de gubernatura ni de ayuntamientos.