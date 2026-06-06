El estado de Coahuila aplicará la ley seca con motivo de las elecciones 2026; la medida inicia a las 00:00 horas del 6 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas 7 de junio.
Como ocurre en otros procesos electorales, la ley seca busca garantizar una jornada de votación segura y en orden, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido en:
- Eventos
- Fiestas
- Tiendas
Coahuila exhorta a la ciudadanía a evitar el consumo y venta de bebidas alcohólicas el 6 y 7 de junio, ya que su incumplimiento podrá derivar en una multa de entre los 40 mil y 58 mil pesos.
Elecciones 2026: ¿Para quienes aplica la Ley Seca en Coahuila?
Durante este fin de semana, con motivo de las elecciones 2026, la Ley Seca aplicará para los siguientes en Coahuila:
- Establecimientos con permiso para la venta de alcohol
- Eventos
- Espacios abiertos
- Restaurantes
- Bares
- Cantinas
- Depósitos
- Tiendas de conveniencia
- Supermercados
- Negocios autorizados para su comercialización o consumo
Asimismo, la medida contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en:
- Reuniones
- Eventos sociales
- Bodas
- Fiestas de XV años
- Bailes
- Palapas
- Jardines
- Salones de eventos
También habrá prohibición en cualquier otro lugar en el que se expendan, suministren o consuman bebidas alcohólicas durante la aplicación de la ley seca.
¿Qué se elige en Coahuila en las elecciones de 2026?
El domingo 7 de junio de 2026, en Coahuila únicamente se elegirá la integración del Congreso local.
Los puestos en disputa son 25 diputaciones locales, distribuidas de la siguiente manera:
- 16 diputaciones de mayoría relativa
- 9 diputaciones de representación proporcional
Es una elección centrada en renovar el Poder Legislativo estatal, por lo que no hay elección de gubernatura ni de ayuntamientos.