El estado de Coahuila aplicará la ley seca con motivo de las elecciones 2026; la medida inicia a las 00:00 horas del 6 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas 7 de junio.

Como ocurre en otros procesos electorales, la ley seca busca garantizar una jornada de votación segura y en orden, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido en:

Eventos

Fiestas

Tiendas

Coahuila exhorta a la ciudadanía a evitar el consumo y venta de bebidas alcohólicas el 6 y 7 de junio, ya que su incumplimiento podrá derivar en una multa de entre los 40 mil y 58 mil pesos.

Ley Seca (Gobierno de Coahuila )

Elecciones 2026: ¿Para quienes aplica la Ley Seca en Coahuila?

Durante este fin de semana, con motivo de las elecciones 2026, la Ley Seca aplicará para los siguientes en Coahuila:

Establecimientos con permiso para la venta de alcohol

Eventos

Espacios abiertos

Restaurantes

Bares

Cantinas

Depósitos

Tiendas de conveniencia

Supermercados

Negocios autorizados para su comercialización o consumo

Asimismo, la medida contempla la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en:

Reuniones

Eventos sociales

Bodas

Fiestas de XV años

Bailes

Palapas

Jardines

Salones de eventos

También habrá prohibición en cualquier otro lugar en el que se expendan, suministren o consuman bebidas alcohólicas durante la aplicación de la ley seca.

Ley seca Coahuila elecciones 2026 (Cuartoscuro )

¿Qué se elige en Coahuila en las elecciones de 2026?

El domingo 7 de junio de 2026, en Coahuila únicamente se elegirá la integración del Congreso local.

Los puestos en disputa son 25 diputaciones locales, distribuidas de la siguiente manera:

16 diputaciones de mayoría relativa

9 diputaciones de representación proporcional