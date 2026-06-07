Los coahuilenses volverán a las urnas este domingo 7 de junio de 2026 para participar en la jornada electoral en la que se renovará el Congreso local, entre otros cargos de representación popular.

Aunque para muchas personas puede resultar inusual que se celebren elecciones en un año sin comicios federales, esto es posible debido a las modificaciones derivadas de la reforma político-electoral de 2014.

Con la creación del Sistema Nacional Electoral se permitió que las entidades federativas, al contar con autonomía constitucional y congresos locales propios, puedan establecer calendarios electorales distintos al federal.

Elecciones en México (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

¿Qué cargos se votan en Coahuila este 7 de junio de 2026?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la ciudadanía de Coahuila elegirá a las y los integrantes de la próxima Legislatura local.

Los cargos en disputa son:

16 diputaciones de mayoría relativa.

9 diputaciones de representación proporcional.

En total, se renovarán 25 diputaciones locales.

Las personas que resulten electas asumirán funciones el 1 de enero de 2027 y permanecerán en el cargo durante un periodo de tres años.

¿Cuántas casillas se instalarán para las elecciones en Coahuila?

Según datos del INE, para la jornada electoral de este 7 de junio se instalarán 4 mil 275 casillas en todo el estado.

Cada una contará con una Mesa Directiva integrada por:

Una presidencia

Una secretaría

Dos escrutadores

Tres suplencias generales, que participarán únicamente en caso de ausencia de alguno de los funcionarios propietarios

En total, 29 mil 925 ciudadanas y ciudadanos fueron capacitados para desempeñar estas funciones durante la jornada electoral.

Además, 5 mil 972 observadoras y observadores electorales cuentan con acreditación para participar en la vigilancia ciudadana del proceso.

Se trata de personas mexicanas acreditadas por el INE para observar y dar seguimiento a los actos de preparación, desarrollo y conclusión de la elección.

Esta figura está contemplada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y constituye un mecanismo de participación ciudadana que contribuye a fortalecer la transparencia, la legalidad y la confianza en los procesos democráticos.

Coahuila será la única entidad con elecciones locales ordinarias en 2026

Durante 2026, Coahuila será la única entidad del país que celebrará elecciones locales ordinarias, por lo que la jornada electoral del 7 de junio concentrará la atención nacional en materia político-electoral.