Tras más de 100 horas de labores ininterrumpidas, autoridades federales y del estado de Sinaloa lograron rescatar con vida al primer trabajador atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario.

El minero fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien se convirtió en el primero de los trabajadores en ser localizado y extraído con vida tras el accidente ocurrido en el yacimiento.

Luego de ser rescatado, el trabajador fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, continúan las maniobras de rescate para localizar a otros tres trabajadores que permanecen atrapados en la mina Santa Fe desde el pasado 25 de marzo, cuando se registró el rompimiento de una geomembrana, lo que provocó el incidente.

Así fue el rescate del primer minero atrapado en la mina Santa Fe

A través de un comunicado, el Puesto de Mando Unificado, encargado de coordinar las labores de búsqueda y rescate en la mina Santa Fe, informó detalles sobre el operativo que permitió salvar al primer trabajador.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 00:25 horas (tiempo local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo continuo de brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín.

El rescate se realizó luego de activar los protocolos de extracción segura, lo que permitió llevar al trabajador a la superficie.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, donde recibió atención médica inmediata, ya que presentaba signos de deshidratación y confusión tras permanecer varios días atrapado.

Autoridades coordinan operativo para rescatar a los mineros restantes

El Puesto de Mando Unificado está integrado por diversas dependencias federales y estatales que participan en el operativo de rescate:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Autoridades del estado de Sinaloa

Tras concretarse el rescate del primer trabajador, las autoridades reiteraron su compromiso de localizar y rescatar a los otros tres mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

En tanto, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mantiene comunicación permanente con los familiares de los trabajadores atrapados para informarles sobre los avances de las labores de rescate.