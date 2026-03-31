La Secretaría de Salud del estado de Sinaloa dio a conocer que el minero rescatado de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, ya fue dado de alta.

Esto luego de que autoridades federales y del estado de Sinaloa lograran rescatar con vida al minero José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, tras permanecer más de cinco días atrapado a 300 metros bajo tierra en la mina Santa Fe.

Dan de alta a minero rescatado de mina Santa Fe en El Rosario; solo presentó deshidratación

El lunes 30 de marzo, Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa, informó que el minero rescatado durante la madrugada del interior de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, recibió el alta médica.

Aseveró que José Alejandro Cástulo Colín fue valorado en buenas condiciones de salud, siendo su edad -44 años- un punto que favoreció esta situación luego de estar atrapado casi una semana tras el derrumbe en la mina Santa Fe.

Rescatan con vida al primer trabajador atrapado en mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

De acuerdo con las propias autoridades, tras su rescate el minero fue trasladado al Hospital General de Mazatlán, en donde las evaluaciones médicas realizadas arrojaron que presentaba únicamente un ligero estado de deshidratación.

González Galindo señaló que dicha condición fue rápidamente atendida por el personal médico, por lo que tras encontrarse estable fue dado de alta para que continúe con su recuperación en casa.